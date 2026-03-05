Flor de la V dio cátedra: habló la educación de sus hijos y sobre cómo los volvió fuertes frente al bullying

05 Marzo de 2026 13:04
El 2 de marzo Florencia de la V cumplió 51 años y decidió celebrarlo unos días más tarde junto a amigos y familiares. Los aniversarios suelen llegar acompañados de reflexiones y balances sobre lo vivido, y cuando hay hijos en el medio, esas miradas inevitablemente se enfocan en la familia.
La celebración fue en La Cabrera, donde llegó el equipo de LAM para hablar con la cumpleañera. En medio de la charla, la conductora se emocionó al revelar un valioso consejo que les dio a sus hijos para enfrentar situaciones difíciles, como el bullying, en un mundo donde la diversidad todavía es cuestionada.
"A mí me pasa algo bastante personal y que tiene que ver con que al colegio al que van mis hijos van muchos hijos de políticos", comenzó la mediática, marcando el contexto de su reflexión. Flor contó cómo estas experiencias la llevaron a sentarse con sus hijos y hablarles de frente sobre la importancia de sentirse orgullosos de su familia y de su historia.
En un mundo donde los chicos están inmersos en la era digital, y donde además el lenguaje que circula es cada vez más violento y sin censura, la conductora logró establecer una buena comunicación con Isabella y Paul, sus mellizos de 14 años.
"Cuando vivieron alguna situación de bullying los senté y les dije: 'Nunca se avergüencen de su mamá, porque yo simplemente elegí vivir mi vida de manera diferente y no le hago mal a nadie'", explicó.
En ese mismo sentido, la ex vedette fue más allá y marcó una comparación con otras familias del entorno escolar. "En ese colegio hay hijos de muchos políticos que le han hecho mucho daño a nuestro país y estoy segura de que no los señalan", redobló la apuesta.
Por último, Florencia de la V destacó que su principal objetivo como madre es que sus hijos crezcan seguros de sí mismos y aprendan a no dejarse afectar por los prejuicios o las críticas externas. "Jamás se avergüencen de su mamá", les dijo, remarcando una frase que resume el mensaje de orgullo, identidad y amor que les transmite todos los días.