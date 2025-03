Grave denuncia contra Icardi: Maxi López lo acusa de golpear e insultar a su hijo Benedicto

Un nuevo capítulo se escribió en la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi, aunque en esta oportunidad se rompió un nuevo límite en relación a los protagonistas de la historia. Es que Maxi López, el ex marido de la empresaria, denunció por violencia contra su hijo Benedicto al delantero del Galatasaray turco. Según el papá del menor de 13 años, el novio de Eugenia "La China" Suárez golpeaba e insultaba al niño. Aunque la versión fue negada por el ex Inter de Milán.

La versión la dio a conocer Ángel de Brito en LAM, por América TV. El conductor leyó la denuncia mientras sus panelistas intervenían y acotaban al respecto. "Los hechos fueron conocidos por esta parte porque la escuela en la que asiste el menor informó que el menor sufrió hechos de violencia en el tiempo en el que convivió con el denunciado. Estas manifestaciones se plasmaron en un informe social", leyó.

"El niño ha manifestado que está confundido. Ha escuchado conversaciones en la casa, en las noticias y todo eso le afecta. Le tiene miedo y le preocupa su padrastro. En el pasado ha utilizado castigos físicos. 'Él me pegaba en la cabeza como castigo para marcar el mal comportamiento'. A veces ha utilizado palabras hirientes para referirse a ellos", sostuvo de Brito en su lectura.

La animosidad de López hacia Icardi no es nueva, porque viene de la famosa infidelidad que Wanda tuvo con él, mientras su compañero lo acogía en su casa de forma cotidiana como gesto de amistad. El ex River Plate inclusive ha llegado a negarle el saludo en más de una oportunidad, y siempre evitó a referirse a él en cualquier ámbito mediático o periodístico.

Mauro Icardi y Maxi López

En ese sentido, fue Icardi quien se defendió de forma pública de la acusación en su contra, e intentó ensuciar el campo de juego cuando dio a entender que, en realidad, la denuncia es una pata más de la estrategia judicial de su ex pareja para la causa del divorcio que tiene en pie contra él, y en el que recientemente solicitó el apartamiento del defensor de menores Marcelo Jalil, al acusarlo de animosidad contra ella.

"No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes. Porque los crié y me dicen papá, palabras textuales. ¿Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada? ¿Raro, no?", se preguntó Icardi en una historia en su Instagram.

El furioso posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Su defensa continuó con más preguntas, una dinámica que sostuvo durante toda la publicación: "¿La misma que incumplió cada resolución de un juez y un defensor de menores, pero como no le convenía quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió tres veces de abogados? Qué buena estrategia, o que mal asesorada diría yo. ¿Igual vamos probando a ver quién nos hace el favor?".

"¿La misma que me prohibió con denuncias publicar fotos de mis hijas en mis redes sociales por despecho, envidia y celos hacia mi nueva pareja. Pero claramente en sus leyes reina el 'haz lo que yo digo pero no lo que yo hago'. Mmmh, raro también, ¿verdad? Tranquilos, que falta poco. Les voy a mostrar una mínima cantidad de pruebas de las tantas que tengo. Ah, me olvidaba. También pidió mi teléfono por miedo. ¿Miedo a que se sepa la verdad de todo? ¿O a qué le tenemos miedo?", cerró Icardi.