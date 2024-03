"Hay que rezar por él": se complicó la salud de Roly Serrano a una semana del accidente

El actor Roly Serrano sufrió un accidente automovilístico en la Ruta 9 a principios de mes y continúa internado en el área de Cuidados Intensivos del Instituto Médico de Alta Complejidad. Si bien en un principio había trascendido que se encontraba consciente, comenzó a descompensarse y los médicos decidieron que debía ser asistido con respirador artificial.

Según el parte médico difundido por el periodista de espectáculos Gustavo Méndez, Roly se encuentra grave: "Paciente de 68 años de edad internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad, desde el 5 de marzo a la madrugada, por presentar un politraumatismo secundario a accidente automovilístico".

Roly Serrano

"Actualmente el paciente se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, estable hemodinámicamente, pero en regular estado general", dice el escrito. Además, detalla que: "Presenta asistencia respiratoria mecánica debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria, con coma inducido farmacológicamente. Además en las últimas horas se ha desarrollado un cuadro de insuficiencia renal, lo que complica la situación clínica. El pronóstico se mantiene reservado".

"La familia y esta Dirección agradecen especialmente a los medios de comunicación por la preocupación y el respeto con el que acompañan la situación", concluye el parte médico firmado por la Dirección Médica del IMAC.

Luego, en diálogo con Canal Trece, el representante del artista, Jorge Gómez, indicó: "Está muy delicado. Está con respiración asistida. Hay una cosa que era del riñón, pero era muy poquito y ahora está orinando dentro de todo bien. Estamos esperando que tenga una reacción con el oxígeno para poder empezar a sacarle de a poco el oxígeno y que empiece a respirar normalmente".

Imágenes del choque que protagonizó Roly Serrano

"Los médicos dicen que hay que esperar porque esto es una cosa de día a día", manifestó, a la vez que se lamentó: "No es fácil porque es una persona obesa y tiene problemas de tabaquismo. Eso hace que el pulmón no tenga la suficiente oxigenación y no pueda despedir todo lo que es el carbón que produce el cigarrillo. Es como que tienen que limpiar un poco lo que es esa parte pulmonar".

"Hay que rezar, hay que rezar", insistió el representante del actor, que sufrió el trágico accidente automovilístico cerca de la ciudad de Baradero.

Por otro lado, la hermana del actor, Gloria aseguró: "Tengo en la cabeza sólo la idea de ser perseverante y confiar en que 'Rolito' va a salir, y va a estar bien. Nos apoyamos mucho con mis mis hermanos. Estamos todos juntitos, los otros cinco y eso me da mucha fuerza, el cariño de ustedes que están pendientes de mi hermanito y de todo el público que lo quiere".