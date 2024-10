Hunden a la madre de Esmeralda Mitre: la denuncian por golpes, maltrato y discriminación

Esmeralda Mitre y su madre Blanca Isabel Álvarez de Toledo están en pie de guerra desde que esta última intentó intentó internar a su hija sin su consentimiento alegando que tenía problemas de consumo problemático. Ahora, un capítulo nuevo se suma a la feroz interna que las une: habló Elva Apaza, trabajadora doméstica quien crió a la actriz.

Apaza habló tras 35 años de trabajo ininterrumpido en la casa de Blanca y logró sacar a la luz detalles escabrosos de su vida en la mansión de los Mitre. A dos años de haber dejado de trabajar allí, la señora dio una nota para Mitre Live donde contó el calvario que vivió.

Blanca Isabel Álvarez de Toledo y Esmeralda Mitre

Sobre la mamá de Esmeralda contó que "es una persona que te clava el puñal por la espalda" y, en esa misma línea detalló: "Yo sufrí muchas humillaciones de parte de ella y también de los inquilinos que le alquilaban a ella una parte de su casa".

Además, contó algunas intimidades de la relación que tenía con su empleadora: "Blanca no tenía horarios y no quería que le falte nada", dijo y contó episodios de cruel discriminación: "Me decía que haga cosas que ya estaban hechas, me trataban mal, me decían ´morochita´y yo soy pobre pero no estoy educada de esa manera ".

Blanca Isabel Álvarez de Toledo

Además, tampoco le respetaban los derechos laborales: " A mí me tocaban 45 días de vacaciones y no los respetaba , yo vivía en Barrio Parque porque vivía en la casa de ella, no porque yo quiera sino por trabajo".

En esa misma línea, también contó sobre un accidente que tuvo con Blanca: "El peor momento con ella fue en un accidente con la camioneta que ella nos pedía que vayamos, nosotros no queríamos ir y nos obligó a ir. Quiso manejar ella y yo le dije que podía hacerlo pero no quiso. Ella me tiró para adelante, tenía la mitad del cuerpo levantando el asiento de la camioneta y cuando yo grito hizo marcha atrás para que yo me golpee, se me rompieron los ligamentos del hombro", contó y siguió: " Pensé muchas veces en denunciarla a Blanca porque lo que yo viví fue un calvario, ella levantaba la voz cada vez que yo iba a decirle algo y yo le tenía miedo a ella y a perder el trabajo ", dijo.

Esmeralda Mitre

Elva contó que perdió a su familia por la cantidad de horas que le requería el trabajo en la casa de Blanca, la madre de Esmeralda. Su vida quedó totalmente atravesada por su labor en la casa de los aristócratas: "Mi familia aún me reprocha que los abandoné y me gusta poder contar esto, he sufrido muchísimo daño psicológico y físico, lo de la camioneta me traumó muchísimo, me dejaron sola y yo me curé sola, ella me decía que las enfermedades no existen, es todo psicológico".

La única persona que rescató Elva fue a Esmeralda a quien crió desde muy niña: "La única que siempre me ayudó fue Esmeralda, yo a ella la quiero como la hija que nunca tuve. La relación de Blanca con su hija no era la mejor, ella estuvo bastante ausente siempre, la veía poco y nada. Yo la vestía a Esmeralda para que vaya a tomarse el colectivo escolar al colegio. Hacíamos las tareas y hasta el señor Bartolomé se preguntaba cuándo iban a pasar tiempo en familia. Siempre ejerció un maltrato contra Esmeralda".

El tuit de Esmeralda que confirma los dichos de Elva

Además, contó un detalle escabroso: "Blanca ni siquiera fue a ver a Esmeralda cuando la operaron de la cadera y a mí lo que me marcó es que no haya ido al velatorio de su marido, eso a mí me impactó y nunca me voy a olvidar, no lo podía creer, se quedó en Punta del Este".

Fuerte denuncia de Esmeralda

"El señor Marcos Pereda Born está imputado y procesado por violencia de género y por más cosas que sabrán!! ¡Mi cuñado me pegó!", expresó Esmeralda Mitre a través de su cuenta oficial de X.

Fue en esa misma cuenta donde también contó que la situación escaló, pues la llevó a la justicia contra Marcos Pereda Born, esposo de su hermana Azul García Uriburu y que ahora está acusado por haber ejercido violencia física en su contra, en presencia de la policía en el último encontronazo que tuvieron y que se hizo rápidamente viral.

Marcos Pereda Born

Esmeralda sostiene una profunda lucha contra Pereda Born a quien quiere fuera de la Sociedad Rural Argentina pues lo cuestionó por haber llegado a vicepresidente aunque tuviera una denuncia por violencia de género.

Esmeralda Mitre implicó también a la ministra de Seguridad de La Libertad Avanza: "Yo me pregunto @PatoBullrich, ya que me conoces de toda la vida, ¿cómo no avisaste? y comprometiste a todos. Me conoces, creíste que no diría la verdad", dijo y al mismo tiempo pidió respuestas hasta al mismísimo presidente Javier Milei.