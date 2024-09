Impactante confesión de Julieta Poggio romperá en mil partes el corazón de Marcos Ginocchio

En los últimos días, Julieta Poggio se integró al stream Rummis, en el canal "La Casa", donde están presentes grandes figuras de las redes sociales como Sol Pérez, Lizardo Ponce, Lola Latorre y Cachete Sierra. La joven se mostró a gusto con sus compañeros y se olvidó de las cámaras por unos minutos... fue allí cuando lanzó una primicia que ruborizó a otras de las conductoras.

"El otro día le escribí a uno que quiero que me conteste", comenzó su anécdota la artista. Sin pelos en la lengua, la ex hermanita contó su método para chamuyar y dio cátedra: "¿Cuánto pesa un oso polar?", preguntó a un español en quien se interesó al ver sus fotos en Instagram.

Julieta Poggio deslumbra con su espontaneidad

El español en cuestión, sorprendido por la pregunta, quiso saber la respuesta y Julieta contestó rápidamente: "Lo suficiente para romper el hielo", reveló entre risas.

La espontaneidad de Poggio fue alagada tanto en redes sociales como en el estudio. Cuando quisieron saber el nombre, no se acordaba pero lo buscó en redes sociales, y para sorpresa de todos, se trataba de un muchacho que había estado con Carola Gil, parte del stream y actualmente coquetea con Cachete Sierra: "Que suerte que tenés. Carola, te rezo amiga", expresó sin tapujos.

Relación abierta

Julieta Poggio decidió hablar libremente de quién le gusta y su antigua relación que involucra de lleno a Marcos Ginocchio, ya que en el último tiempo apostó a una relación abierta. Fue en el mismo programa que reveló detalles de su vínculo amoroso y confesó sus beneficios: " No solo te da mucha seguridad como autoestima, sino que también da mucha seguridad y confianza en la pareja ", comenzó contando con el aval de Santi Maratea, quien estuvo como invitado.

"No tenés que mentirte con nada, ósea, todo es sinceridad. No tenés que ocultar, no tenés que mentir, no tenés que engañar, no tenés que bloquear el celular...", detalló.

Todo indicaría que sus antiguas relaciones estuvieron marcada por la toxicidad y la inseguridad, por lo que la modelo prefirió no volver a repetir aquellas experiencias: " Es una relación muy sana la que tengo ", confesó y recomendó a los oyentes esta manera de establecer relaciones sexoafectivas.

Los conductores revelaron que no podrían seguir sus pasos: "Soy de otra época en ese aspecto", asumió Carola, quien coincidió con Lizardo: "Yo encontré la monogamia y estoy bien".