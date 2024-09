¡Salí de ahí, Maravilla! Yuyito González contó que tiene ganas de mudarse a la Quinta de Olivos con Milei

Desde que oficializó su romance con el presidente Javier Milei, Amalia "Yuyito" González arranca su programa Empezar el día hablando de su relación con el mandatario y este lunes no fue la excepción. La ex vedette apareció excitada en pantalla, luciendo la misma ropa que vistió anoche en el Congreso mientras el líder de la Libertad Avanza presentaba el Presupuesto 2025. "Una de las cosas muy importantes de ayer, que también se comentó todo el día en la tele y ahora en las redes y todo, es que ayer conocí a mis suegros. Fue la verdad, hermoso, muy cálido ese encuentro que tuvimos", muy ameno, muy amables, muy cariñosa la mamá, muy amable el papá", contó.

La conductora afirmó que le "costó reaccionar" y le aclaró a sus compañeros que venía con mucha "intensidad" porque tenía "todo para contarles". "La verdad que me encantó. Ese encuentro fue muy lindo. Hicimos un montón de fotos, conversamos, pero bueno, después, por supuesto, pusimos toda la atención en Javier", agregó sobre el encuentro que mantuvo con Alicia y Norberto, los padres de Javier y Karina Milei. "Hermosos, amorosos, la verdad que muy bien, muy emocionados por su hijo y bueno, todo lo que compartimos en el palco, La verdad que hermoso, estaban todas muy hermosas", sumó Yuyito.

Cholula del mundo político, la pareja del presidente relató que estuvo acompañada en todo momento por "Mechi" Espert (María Marcedes González, la pareja de José Luis Espert) y por Cristina Francos, la mujer del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con quienes fue a cenar luego a Olivos. "Elegantes, las dos divinas, simpáticas, amorosas, después fuimos a comer a Olivos con ella y sus maridos, es obvio, ¿no? Javier y yo. Los papás no porque ya era tarde. En el palco mayormente hablamos de qué sentía cada uno por Javier en el sentido de, bueno, los padres, ¿no? Ver a sus dos hijos, son dos hijos que están manejando el país, Karina y Javier", relató.

Según contó la ex vedette, durante su estadía en el palco, mientras que el Presidente presentaba el Presupuesto 2025 que tiene como principal objetivo el "déficit cero", se sacaba "fotos" con los padres del mandatario y charlaba con las mujeres de los funcionarios libertarios. "No había charla profunda, no daba la situación porque todos estábamos mirando el recinto, quiénes estaban, los que entraban... Eso también te capta mucha atención, así es que estábamos como viendo todo. Era la primera vez que iba al Congreso, no conocía, me encantó, entonces preguntaba de la dinámica, por dónde entran uno, por dónde entra el otro, quiénes se sientan", detalló.

La ex vedette visitó por primera vez el Congreso de la Nación

Finalmente, Yuyito describió la "experiencia" de haber podido estar en el Congreso como "muy linda y buena", y concluyó: "Fue una experiencia muy linda, muy buena. Todo lo que se presentó fue muy interesante. La mamá me contó que vive a cinco cuadras de Olivos. Tengo ganas de mudarme a la Quinta de Olivos, está charlado. Tengo que aprender porque no es mi ámbito, voy prestando mucha atención. Yo lo vivo con alegría y elijo esto, es un proceso que lo tengo que ir llevando bien atenta porque yo soy la que tiene que aprender y trasladarse. Son muchas cosas juntas en poco tiempo".