Inés Estévez le declaró la guerra a Marcos Galperín y denunció que Mercado Libre la "estafó"

El avance tecnológico está a la luz de día, y con ello las estafas. Cada vez son más los modos de acceder al teléfono del otro y robar no sólo información, sino también dinero. En las últimas horas, Inés Estévez denunció que fue víctima de un fraude por parte de una reconocida empresa latinoamericana.

La actriz se encuentra enfocada en múltiples trabajos donde desarrolla su faceta actoral y su vocación por la música. Sin embargo, dejó su agenda laboral de lado y, a través de redes sociales, expuso la estresante situación que vivió con Mercado Libre: "Serás escrachado una vez por día hasta resolver esta estafa", escribió junto a una captura de conversación con la logística de la empresa.

Inés Estévez apunta contra Mercado Libre

"He sufrido una estafa por parte de no sé quién. Dicen que esto fue hecho desde el QR de mi celular, lo cual es imposible", comenzó relatando en un video compartido en sus historias de Instagram, grabado en modo selfie: "Se lavan las manos y no devuelven el dinero", continuó la artista. Desde su indignación por la falta de respuesta por parte de la empresa, Estévez desinstaló la aplicación y aconsejó a sus 205 seguidores que lo hagan.

Además, explicó que "aparentemente el gasto está efectuado desde allí", en referencia a la app de Marcos Galperín. En ese marco, Inés contó sobre la existencia de una organización civil en España "en contra de esta gente que se hace rica a expensas de hacernos creer que nos genera comodidad". Una vez más, la protagonista invitó a sus seguidores a eliminar la aplicación e ir a comprar a los locales físicamente.

Según el personal de Mercado Libre, la compra fue realizada desde el celular de Inés Estévez a una empresa con el nombre Dona Loli Foods: "Es una empresa que googleé y no existe", desmintió la actriz. Al ver que la mujer se encargó de buscar información del sitio donde se realizó la compra, desde la compañía cambiaron la versión de lo que había ocurrido: "Después argumentaron que había un crédito que yo había sacado por mi QR. Así que es todo bastante confuso".

Por último, Estévez pidió ayuda a los cibernautas para conseguir un medio de atención al cliente para llevar adelante un juicio: "Es la primera vez que hago eso en mi vida, pero lo voy a hacer. Todo asesoramiento se agradece", culminó. Luego de su descargo, compartió las diferentes conversaciones de WhatsApp con Mercado Libre, ya que según denunció no te atiende una persona telefónicamente sino que el único medio de comunicación es el de mensajería.