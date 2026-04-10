Irreconocibles: así están Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth en la piel de Moria Casán

Netflix acaba de lanzar el tráiler oficial de Moria, la serie que retratará la vida de la diva indiscutida del espectáculo argentino, Moria Casán. Es una obra que promete glamour, controversia y una dosis generosa de transgresión, como solo "La One" sabe ofrecer. El estreno está marcado en todos los almanaques: 14 de agosto.

Moria, realizada íntegramente en Argentina, es un homenaje a la cultura popular y a una mujer que rompió todas las reglas, se reinventó mil veces y nunca dejó de brillar. La trama llevará a los espectadores por los momentos más icónicos de su vida, desde su explosión en el mundo del espectáculo hasta las polémicas que marcaron su carrera. ¡Y eso no es todo! También se atreve a imaginar su futuro, porque con Moria, el límite no existe.

Sofía Gala Castiglione como Moria

Pero lo que realmente está dando que hablar son las tres actrices que se atrevieron a ponerse en la piel de Moria: su propia hija, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth son quienes encarnarán a la diva en distintas etapas de su vida. Y aquí viene el verdadero escándalo: ¡están completamente irreconocibles! Las imágenes del tráiler ya dejaron boquiabiertos a todos. Cada una de ellas no solo adoptó el look icónico de Moria, sino que también capturó su esencia, su voz y ese fuego inconfundible que siempre la caracterizó.

Cecilia Roth como Moria

Las tres actrices se sumergieron de lleno en el universo Casán para reflejar a la perfección las múltiples facetas de esta leyenda viva. Desde la joven que deslumbró en los escenarios hasta la mujer madura que sigue marcando tendencia, pasando por los escándalos mediáticos que la consolidaron como un ícono de la cultura argentina.

Dirigida y escrita por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, la serie promete ir más allá del simple retrato de una estrella: en la serie se habla de resiliencia, empoderamiento y una vida vivida sin pedir permiso, muy al estilo de la gran Moria Casán.