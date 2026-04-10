La espera al fin terminó: Maroon 5 vuelve a Argentina después de cuatro años

El momento que el fandom argentino de Maroon 5 tanto anhelaba tardó en llegar pero finalmente hay recompensa. La icónica banda estadounidense, reconocida mundialmente por su inconfundible mezcla de pop, rock y funk, confirma su regreso al país. La cita será el próximo 3 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro.

Pasaron cuatro largos años desde su última presentación en suelo argento, y la expectativa no podría ser mayor. Desde su debut en el país en 2008, cuando se presentaron en el Luna Park, hasta sus shows posteriores en 2012, 2016 y 2022, Maroon 5 supo conquistar los corazones de todas y todas. Es por eso que esta nueva visita no será la excepción y promete ser una noche simplemente inolvidable.

Maroon 5 vuelve a Argentina después de cuatro años

La banda en la que canta Adam Levine, junto a Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar, llega en el marco de su gira internacional para presentar su más reciente álbum Love Is Like, que salió a la luz en agosto del año pasado. Este disco marca un regreso a sus raíces creativas aunque también incluye colaboraciones con Lil Wayne, Sexyy Red y Lisa, quien participa en la preciosa canción Priceless.

El repertorio del show estará repleto de los éxitos que llevaron a Maroon 5 a lo más alto de las listas de los rankings mundiales ya sostenerse durante más de dos décadas. Canciones como This Love, Sunday Morning, She Will Be Loved y Moves Like Jagger seguramente harán cantar a los gritos a todo el público, mientras que temas más recientes como Sugar y Payphone prometen mantener la energía al máximo. Con más de 100 millones de discos vendidos, tres premios Grammy y una impresionante gira por Las Vegas que se extenderá hasta 2025, Maroon 5 sigue demostrando que sigue más vigente que nunca.

Maroon 5 vuelve a Argentina después de cuatro años

La preventa de entradas comenzará el próximo 14 de abril a las 10 de la mañana exclusivamente para clientes Macro VISA, quienes además podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés. La venta general estará disponible desde el 16 de abril a través de la plataforma oficial All Access.