Jony Viale usó el recuerdo de su papá y la salud de Lanata para explicar por qué hizo las paces con Tinelli

Todo explotó el año pasado, luego de que Martín Insaurralde y Sofía Clerici quedaran envueltos en un verdadero escándalo cuando comenzaron a circular las imágenes de la lujosa escapada romántica que habían hecho por Marbella a bordo de un ostentoso yate de nombre "Bandido". Junto a las postales de la mini luna de miel, también exhibieron fotos de un reloj Rolex valuado en 7000 dólares, tres pulseras Cartier, una cartera Louis Vuitton y un gran número de otros costosos "chiches".

Al tratar el tema, ya que el ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires y la modelo quedaron en la mira de la Justicia y están siendo investigados -junto a Jesica Cirio- por "enriquecimiento ilícito", Jonatan Viale, quien por entonces conducía su propio programa en la pantalla de LN+, había disparado contra Insaurralde, Cirio y hasta involucró a Marcelo Tinelli, a quien vinculó con el narcotráfico y tildó de "corrupto".

Esto provocó que el conductor de ShowMatch presentara una demanda contra el periodista en el Juzgado Civil Número 72 y también contra la señal LN+, del grupo La Nación, al que les pidió por un oficio que le guarden el tape con los dichos de Viale. ¿Qué fue lo que le molestó al hombre de Bolivar? En su programa, Viale había compartido el paso que alguna vez tuvo Insaurralde por la pista del Bailando por un sueño, hace más de 9 años, donde Cirio mostraba ante las cámaras el anillo de compromiso. "No fue solo la política, no se hagan los boludos. ¿Quién más fogueó a Insaurralde mediáticamente?", decía con prepotencia el hijo de Mauro.

Mirando fijamente a la cámara, en medio de su editorial, el hoy conductor de TN también se animó a pedirle al dueño de LaFlia que cuente "cuándo dinero recibía de Lomas de Zamora". De hecho, Viale disparó: "¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde o no? Repito, no es Insaurralde. Es un sistema corrupto, no nos hagamos los boludos. Si barremos, baremos todo. Es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corrupto, periodistas corruptos y políticos corruptos que viven del juego clandestino y del narcotráfico".

Como consecuencia de estos dichos, Tinelli le exigió al periodista y a LN+ el pago de 60 millones de pesos que iban a ser destinados al Garrahan, "Será un tema que va a resolver la Justicia. Es la primera vez que le hago un juicio a alguien en casi 40 años de carrera. Siempre han tenido absoluta libertad de expresión para decir cualquier cosa y he hablado con todos los periodistas. Hay algunas acusaciones que me parece que están fuera de lugar y no las podés hacer libremente. Eso lo dirimirá la Justicia. Yo inicié un juicio en donde no tengo ni ganas de mediar. Que vayan a buscar el tape y que dictaminen", había dicho Marcelo meses atrás.

Lo cierto es que, al parecer, esta historia tuvo un final feliz, al menos para Viale. "No suelo hablar de temas personales, pero evidentemente la llega de Yom Kipur generó en mí un proceso de introspección, de arrepentimiento de algunas peleas, a mi gusto, innecesarias. Tal vez es extrañar a mi viejo, lo que está pasando alrededor de Jorge Lanata... pero estos momentos de reflexión han servido para terminar con peleas estúp..., para cerrar cicatrices que son innecesarias", expresó introduciendo el conductor de La Ves, su programa en TN, para luego agregar: "Y una de esas peleas fue con Marcelo Tinelli...".

Marcelo Tinelli

Luego de contar que el gerente de programación de América TV le hizo un reclamo judicial por aquella editorial que hizo sobre el tema Insaurralde, Viale terminó dando a conocer que mantuvo una charla con Tinelli para dar por terminado el conflicto. "Hemos tenido la ocasión de conversar y yo le expliqué con buena fe que mi indignación no tuvo que ver con él, sino con el dolor que me causa ver a este personaje nefasto viviendo una vida de lujo en un yate millonario. Tema terminado".

Y sentenció, buscando la forma de evitar abonar la abultada suma que le exigía el conductor como compensación por haberlo vinculado al mundo del narcotráfico y a la corrupción que dejó en evidencia Insaurralde: "En el fragor de la indignación y el dolor puedo reconocer que tuve alguna expresión desafortunada. Sigo teniendo diferencias políticas e ideológicas, pero acá el problema no es Tinelli. Por eso hemos convenido con madurez y con afecto, dejar este tema atrás".