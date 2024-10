El duro momento de salud de "La Negra" Vernaci: "Me da miedo la quimioterapia"

La locutora Elizabeth "La Negra" Vernaci contó que debieron extirparle un tumor maligno y, luego de la intervención, atraviesa un proceso de quimioterapia.

Frente a las preguntas de sus oyentes radiales, "La Negra" explicó: "Me hice controles, lamentablemente salieron mal, me tuve que operar de un tumor que era maligno y, ahora, tengo que empezar una quimio".

"Es una ver*a, me quiero matar, no me voy a matar, no me voy a morir", se explayó fiel a su estilo Vernaci, y agregó: "Pero, obviamente estoy atravesando una situación compleja, que hace que quizás vaya a estar un poquito más irascible. ¡Lo lamento! Va a pasar, lo siento mucho".

"Gracias a Dios ya salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio y no llegó a ningún lado. Sin embargo, por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasarme, me van a hacer quimio", detalló "La Negra".

Asimismo, la conductora habló sobre sus emociones. "¿Qué me pasa con la quimio -quimioterapia-?" se preguntó en forma retórica, y continuó "Me da miedo, obvio. A nadie le gusta atravesar una quimio porque sabés todo lo que va a pasar. A cada uno le pasan cosas diferentes, yo no sé lo que me va a pasar a mi ¡No tengo idea! Es la primera vez que no tengo idea de lo que me va a pasar".

"No sé con qué me voy a encontrar de mi, o con qué parte mía me voy a vincular. Seguramente me ponga mucho más vulnerable, que es algo que yo no me permito mucho y no está dentro de las cosas que hago, no vendré a trabajar varias veces", detalló si bien explicó que los médicos le aconsejaron que continuara con su rutina.

Frente al consejo de los profesionales, la locutora reflexionó: "No sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si el quedarme sin pelo me va a provocar que no tenga ganas de que me vean".

"Quiero transmitir que, con la quimio, lo que uno sabe es que con los efectos colaterales horribles, que te debilitan, te bajan las defensas y te hacen caer el pelo; son los que hacen que esas células no se vuelvan a convertir en cancerígenas", agregó.

"Son dos meses en los que vamos a tener que bailar y cuando hay que bailar yo, el cuerpo, nunca lo saco, yo bailo", concluyó.