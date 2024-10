L-Gante chicaneó a Icardi y Wanda lo trató de "despechado": "Ojalá una vez más te sirva usarme"

Fotos a los besos en la Basílica de Luján, declaraciones de amor y bloqueos en redes sociales son los últimos detalles de un ida y vuelta sin fin en la historia entre Wanda Nara y Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante. Este domingo, el cantante se sentó en el living de Susana Giménez para hablar sobre su vínculo con la influencer. La diva de los teléfonos no se quedó atrás y consultó sobre la relación que su invitado tiene con la Bad Bitch. Sin pelos en la lengua, y con una actitud que demuestra que no tiene nada que perder, el músico se sinceró. "¿Pasó algo ahí?", le consultó la conductora, que recibió como respuesta: "Pasaron muchas cosas".

L-Gante negó estar enamorado de Wanda, así como también dio a entender que no mantienen una amistad: "Porque yo le pregunto a ella, y me dijo: ´Somos amigos. Nada que ver´", insistió Susana. Fue en ese preciso momento que el artista decidió chicanear a Mauro Icardi: "Pasa que está Icardi en la casa, ¿qué te iba a decir? Mirá si viene y dice algo. Después tiene que volver a la casa y está el marido. Es raro", redobló la apuesta.

Las palabras de Elián no simpatizaron al futbolista, quien realizó un movimiento estratégico. Una vez más, Mauro dejó de seguir a la madre de sus hijas en redes sociales. Por su parte, la conductora de Bake Off mantiene el follow a su todavía legalmente marido. Lo cierto es que L-Gante quiso demostrar que su historia con la mayor de las hermanas Nara es cosa del pasado. Fue así que, a través de una historia de Instagram, blanqueó a su nueva novia, con una foto en la que no se ve el rostro de la joven, pero sí su silueta. Aunque el mediático quiso mantener la identidad de su mujer oculta, se descubrió en cuestión de segundos.

Se trata de Agustina Flores, quien además lo acompañó hasta el estudio de Susana Giménez. Todo indicaría que la mujer no quiere mantenerse en el anonimato, fue así que compartió una imagen del piso, donde se la ve a la conductora junto a Valenzuela: "La que lo acompañó a lo de Su a Elian, en esa foto me da muy Tami Báez, no?", escribió Marcia Frisciotti en su cuenta @gossipeame, junto a la foto de perfil de la joven, que mantiene su red social en privado.

Por último, L-Gante confirmó que su relación con Wanda Nara terminó, y con sus palabras dejó en claro que no fueron en los mejores términos: "No hablamos más. Ahora mismo estoy enfocado en mí. Yo no me voy a dejar basurear por personas que son más grandes que yo". Mientras Susana Giménez habló largo y tendido sobre los amoríos de su invitado, lo cierto es que el representante de la cumbia RKT enfrenta un proceso judicial, el cual empezó el pasado martes y culmina el día de hoy: "¿Por qué ahora están pidiendo 12 años? Me parece injusto", comenzó su queja, para luego responder a la pregunta sobre las acusaciones que recibe: "Sí y también de un secuestro, de que tiraba tiros, de todo. Se dice que fue un secuestro, pero solo fue ir a tener un diálogo con una persona que se había peleado en la puerta de mi casa", expresó.

Al ver lo que ocurrió en el living de La Su, Wanda acudió a su cuenta de Instagram donde no dudó en apuntar contra el cantante. "Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema 4. Ojalá hablen de tus canciones", remató la mediática, sin pelos en la lengua, apuntando claramente contra el músico.