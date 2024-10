Jorge Lanata recibirá pésimas noticias cuando despierte: "Cambia todo"

"Lo tengo recontra confirmado. Lanata Sin Filtro llega a su fin", expresó Pepe Ochoa en El Ejército de la Mañana y dejó a todos mudos. Es que Jorge Lanata está internado y en recuperación tras cuatro operaciones en el hospital Italiano por una isquemia intestinal y ahora, será un desempleado más de los miles de Argentina.

Ochoa, que asegura que se viene hablando de la posibilidad de dar de baja el show radial político, también contó que Elba Marcovecchio tuvo mucho que ver con respecto a sostenerlo por un mes más para asegurar la fuente laboral del grupo de periodistas un mes más y para tener una salida prolija de Radio Mitre.

Elba Marcovecchio acusada de perjudicar la salud de Jorge Lanata

"Es un programa que se viene pensando que había que darle una salida a este programa porque es un momento especial, el equipo no está completo hace un tiempo", dijo el periodista de espectáculos y tiró una bomba: "Se viene hablando con una persona concretamente que es tal vez la más importante porque en su momento era la que le manejaba toda la pauta y todas las cuestiones de negociado publicitario al conductor".

Ochoa también compartió las internas del programa del periodista más polémico de la Argentina: "Es un equipo que si bien sufrió modificaciones, el programa nunca cayó de audiencia. Siempre siguió rindiendo. Uno de los mejores programas que hay hoy en radio", dijo y agregó: "Lo que sucede es que hace dos semanas, hay una persona que recibe un llamado diciendo ' a fin de noviembre el programa termina '".

Equipo de Lanata sin Filtro 2024

Aunque no contó quién es la persona que decidió cortar de cuajo el programa de Lanata, dio más detalles de cómo fue la negociación: "Esta persona pide por favor si podían sostenerlo un mes más porque querían tener un poco más de tiempo, no solo para organizar la salida de este programa, sino porque era importante para todos los empleados tener la posibilidad de cobrar un mes más", dijo.

Es que, según la información que le llegó a Pepe, querían sacar del aire a Lanata Sin Filtro a fines de noviembre pero hubo una mano que hizo que lo retiren recién a fines del año 2024: "Lo que me cuentan de adentro de Mitre es que, quien logró que se posponga un mes más fue Elba Marcovecchio. Llamó y pidió que se mantenga un mes más ese programa , y a fin de diciembre el programa termina", expresó el comunicador.

Jorge Lanata

Si bien Lanata Sin Filtro no continuará al aire de Radio Mitre, los comunicadores que integran el panel informativo tendrían sus puestos de trabajo asegurados: "Lo que a mí me dijeron es que cambia todo el programa", dijo Pepe Ochoa y continuó: "Las personas que están ahí no van a continuar y que si eventualmente Jorge se repone y se pone bien, se pensará y se repensará un nuevo espacio dentro de la emisora para ver lo que se puede lograr con este tema". Cuando Jorge Lanata se recupere se enterará de la dolorosa noticia de que es un desempleado más.