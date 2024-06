Dady Brieva se cansó de Yanina Latorre y amenazó con llevarla a la Justicia: "Está re caliente con vos"

Yanina Latorre expuso las deudas de expensas que Dady Brieva mantiene por sus departamentos en el edificio Chateau de Puerto Madero. Si bien se puso de manifiesto que el humorista estaba en una crisis económica, se develó una trama oculta detrás: una protesta de un grupo de 20 vecinos que decidió no pagar por estar en contra de la actual administración del consorcio.

Al mismo tiempo, la conductora de LAM en reemplazo de Ángel de Brito, aseguró no tener miedo a las versiones que escuchó acerca de que el ex Midachi prepara una demanda contra ella junto al abogado Gregorio Dalbón: "Es información, debe expensas, no es una falacia", alegó.

Dady Brieva

"Por más que me amenaces con juicio, llames a Dalbón y que tu mujer ande diciendo que me hizo un juicio y me lo ganó, que no me llegó nunca ni una pu** carta documento. La espero con placer, me encantaría charlar, ir a una mediación con ustedes y contar que hay una cosa que se llama información y otra opinión, y yo de vos y de tu mujer puedo opinar lo que quiera", sostuvo Latorre en su versión más orgullosa.

"Alguien, por interpósita persona, hoy me llamó para decirme: 'Dady Brieva está re caliente con vos, con todo lo que dijiste anoche, te va a meter un juicio con Dalbón'", aclaró enseguida. "Los espero. También me dijeron que me iba a hacer un juicio con Dalbón ella, por todo lo que yo dije el año pasado de ella en C5N, y a mí no me llegó nada", agregó.

Lo cierto es que, por más que la chimentera se muestre fuerte ante las incomprobables amenazas, la versión que brindó sobre el tema cambió por completo entre la edición del miércoles y del jueves del programa de América TV del cual es parte. Luego de atribuir una crisis económica porque el peronismo dejó el gobierno, aseguró que "no están mal económicamente" y que "tiene un colegio al que los chicos van que es carísimo". "Saint George de Quilmes. Es el colegio más caro de la Argentina y uno de los mejores", deslizó.

Además, precisó acerca de que la deuda de Brieva tenía un trasfondo político en el que habría otros propietarios implicados. "Dady no está conforme con el Consejo de Propietarios del Chateau", soltó en esta oportunidad Latorre. "¿Por eso no paga?", le preguntaron. "Exactamente. No es que no paga", reconoció después.

Dady Brieva y su pareja Mariela "La Chipi" Anchipi

"Él empezó a ir piso por piso y empezó a juntar votitos. Logró 20, convocó a una Asamblea, pero sin ningún tipo de poder legal. Se ponen en contra del presidente en ese momento; entre los 20 decidieron boicotear al presidente, que la pasó para el cu**", afirmó Yanina. "El tipo se terminó muriendo hace tres semanas. No por él. Tuvo un problema, un allanamiento por un tema de armas ", añadió.

"Dady no estaba de acuerdo con el precio de las expensas y dijo que estaba mal administrado. Los 20 decidieron dejar de pagar. Y entre los 20 deben 160 millones de pesos. Abrieron una cuenta entre ellos y depositan una guita ahí", explicó finalmente. "No es que los 180 vecinos defiendan al administrador, el problema es que no llamaron a una asamblea extraordinaria. Lo hicieron todo como que se juntaron 20 en la puerta del edificio. Entonces ellos no quieren dar la guita ni pagar, hasta que no se resuelva. Pero para que eso ocurra, recién la asamblea va a ser en julio y él no la está pasando bien", detalló.

En una entrevista que le hicieron a Ailén Bechara, la mujer reconoció el conflicto en el edificio en el marco de que entrena todas las mañanas en el gimnasio con Dady y aseguró estar de su lado en el conflicto, "porque nadie quiere que lo roben". Su versión respaldó el conflicto con la administración del consorcio del lujoso edificio.

Por otro lado, a la hora de negar la crisis económica que había afirmado un día atrás, contó una trastienda más que el cómico atraviesa en una casa que se compró en el country Estancia Abril. "Es en lo único que voy a quebrar una lanza por él. La compró, la pagó y, por una cuestión política, no lo están dejando ingresar a vivir", señaló Latorre.

"Lo loco es que Dady ya compró la casa y la pagó. No se la hubieran vendido. El vendedor debería haber presentado el nombre de él antes de que pague. No lo dejan entrar porque estar en contra de su ideología. Porque es kirchnerista, no lo estarían dejando entrar. Yo ahí estoy del lado de Dady", rescató la periodista Yanina Latorre.