Juanita Tinelli cruzó sin piedad a Flor Peña por la fake en Luzu TV

Dos semanas después de que Florencia Peña anunciara erróneamente al aire de Luzu TV la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, trascendió la cifra oficial que reclamará en la demanda que prepara contra Nicolás Occhiato, luego de su salida de la señal tras el escándalo.

El dueño de Luzu TV había deslizado públicamente que fue la propia actriz quien decidió dar un paso al costado de El Show del Verano después de la polémica por la fake news. Sin embargo, Peña sostiene una versión completamente distinta de lo ocurrido y decidió avanzar por la vía judicial.

Sigue el conflicto entre Florencia Peña y Nico Occhiato

Aunque ya pasaron varios días, la controversia sigue generando repercusiones. En las últimas horas, Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando, aseguró que no hubo acuerdo entre las partes y confirmó que la actriz reclamará una cifra millonaria en la Justicia.

En medio del escándalo, quien también se sumó al debate fue Juanita Tinelli, que apuntó con dureza contra Peña. Cabe recordar que la hija de Marcelo Tinelli fue pareja de Toto Otero, el hijo mayor de la actriz, por lo que ambas compartieron un vínculo familiar durante un tiempo.

La hija de Tinelli liquidó a Florencia Peña

" Lo de Flor Peña me parece que es un 'no' por cualquier lado que lo mires ", opinó durante una transmisión en vivo por Twitch. "¿Cómo vas a decir eso en un programa?", cuestionó, en referencia a la liviandad con la que la conductora anunció una noticia falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi.

En el chat le señalaron que se trató de un error, y Juanita coincidió: "Obvio que la gente se equivoca".

"Me mando dos millones de cagadas, me equivoco, pero no estoy rompiendo las pelotas, o sí, pero de otra manera por lo menos con mi vida", agregó, dejando entrever que lo que más cuestiona es que Peña se haya involucrado en la vida privada de otra persona.

Las preguntas de los usuarios continuaron y le consultaron qué opinaba sobre el reclamo millonario que Florencia Peña prepara contra Luzu TV. Sin embargo, Juanita Tinelli evitó pronunciarse sobre ese tema y se limitó a responder: "Eso no estoy enterada".