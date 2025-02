Juanita Tinelli, el polista Camilo Castagnola y una ruptura explosiva: "Descubrió que él tenía una relación paralela"

Lo que parecía un cuento de hadas entre la modelo, e hija de Marcelo Tinelli, Juanita Tinelli, y el talentoso polista Camilo "Jeta" Castagnola se convirtió en un torbellino de rumores, sospechas y, según versiones, una infidelidad que dinamitó la relación. Apenas unos meses después de oficializar su romance en redes sociales y de compartir postales idílicas, la pareja habría tomado caminos separados. Según informó Pepe Ochoa en LAM, "una relación muy corta que empezó muy bien, terminó muy mal".

El motivo de la ruptura, según el panelista, fue la traición del joven deportista. "Juanita descubre que él tenía una relación paralela con una chica llamada Catalina", reveló Ochoa, agregando que la hija menor de Marcelo Hugo se enteró de la peor manera: a través de una persona del entorno de Castagnola que, lejos de simpatizar con ella, le contó la verdad sin filtro. "Ella es Juanita Tinelli que se separó de su novio Camilo Castagnola. ¿Qué pasó acá? Él va y viene, va y viene. Él estaba más en Cañuelas, y ella más en Buenos Aires. Entre viajes, idas y venidas, Juanita descubre que él tenía una relación parelela", reveló el panelista.

El romance de la modelo y el polista había arrancado con intensidad. Entre viajes y encuentros fugaces, Juanita incluso habría hecho esfuerzos por acompañarlo en Cañuelas, donde él entrena. Sin embargo, la relación no pudo resistir el cimbronazo de la presunta infidelidad. "Lo peor es que Juanita se entera porque alguien del entorno de Camilo, que no la soportaba, le contó directamente a Juanita la situación", detalló Pepe, a lo que Ángel de Brito sumó: "Cuando fui al lanzamiento de Los Tinelli le pregunté a Marcelo donde estaba Juanita, y él me dijo que se había ido a una producción de fotos. Eso es mentira, se había ido a Cañuelas, con este chico".

Así desmintió la información la hija de Marcelo Tinelli

De acuerdo con el conductor de América TV, Juanita "estaba muy enamorada de este chico" y por ese motivo, "lo siguió para todos lados". Pero cuando todo parecía indicar que la ruptura era un hecho, Juanita sorprendió a todos desmintiendo las versiones con una foto en sus redes junto a Castagnola. Como si fuera poco, el polista reposteó la imagen en su respectiva cuenta de Instagram agregando un corazón. ¿Estrategia para calmar las aguas? ¿Intento de reconciliación? La novela sigue abierta y el círculo mediático está al acecho de nuevos capítulos en este culebrón del verano.