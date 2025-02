Del diván al furor: Lorena Vega, la "psicóloga" de "Envidiosa" que todos quieren en terapia

Con la segunda temporada de Envidiosa estrenada hace unos días, una de las protagonistas se consolida como la revelación del momento. Si bien, el personaje interpretado por Griselda Siciliani despertó el interés del público, quien se llevó todos los aplausos fue sin dudas Lorena Vega, la psicóloga del personaje principal.

"Todo el elenco de Envidiosa es fantástico pero, ¿podemos hablar de la psicóloga? cuando termine tuve que ir a googlear si la actriz era psicóloga de verdad o no" o "Estuve viendo la segunda temporada de envidiosa, se me esta haciendo cuesta arriba la intensidad del personaje, lo que salva la serie para mi es la psicóloga", fueron algunos comentarios de X que destacaron el personaje de Fernanda, una psicóloga que se caracteriza por su pelo lacio y su actitud seria. Sin embargo, en la vida fuera de cámaras quien la interpreta luce completamente diferente: con rulos, extrovertida y una gran recorrido en el mundo de la actuación.

Lorena Vega, la promesa de "Envidiosa" en su rol como psicóloga

Desde su papel, muchos le consultaron sobre su cercanía al psicoanálisis y ella dejó en claro que no es psicoanalista y mucho menos estudio algo referido al tema: "No fui coacheada para nada. No trabajé con nadie en particular. Pero hice muchos análisis a lo largo de mi vida y tengo muchas amigas psicoanalistas. Es un universo que me gusta, me interesa. Así que, por sobre todas las cosas, fui paciente desde hace muchos años. Y soy paciente en la actualidad. De ahí viene la inspiración".

Su rol en Envidiosa la llevó a consagrarse en redes sociales así como recibir un premio como mejor actriz de reparto, por parte de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA). Y es que su figura tomó gran importancia, al punto de ser elegida para una de las promociones de la segunda temporada de la serie junto al Dibu Martínez: "Hola, Emiliano. Gracias por conectarte. Te cité porque tenemos que reorganizar las sesiones con la diferencia horaria. Nos tenemos que ordenar mejor. Pero antes, ¿Cómo estás?", comienza en el spot la psicóloga y Dibu se sinceró, generando ilusión en los fans de la Scaloneta: "La verdad que todo bien. Lo único que me tiene mal, Fer, en la 4.ª".

Lorena Vega se roba todas las miradas en Envidiosa

Nacida el 29 de septiembre de 1975, Lorena comenzó su camino en el mundo de la actuación a muy temprana edad, a los 15 años. Desde entonces exploró diferentes facetas artísticas. Con más de 50 obras teatrales en su haber, su versatilidad la llevó a interpretar roles icónicos en clásicos. En diálogo con el medio La Nación, Lorena Vega habló del éxito que vive actualmente: "No imaginaba que iba a pasar todo eso con la serie y con mi personaje en particular que recibí con mucho cariño, mucho rebote, mucha onda, muchos chistes buenísimos de la gente. Lo recibí con mucha felicidad".

Al abrir su corazón, reconoció que interpretar a Fernanda fue de los proyectos con más popularidad a lo largo de su carrera: "Yo nunca había vivido algo así, como decís vos, de lo más popular que me pasó. Yo hago muchas obras de teatro y siento que son materiales súper populares también, que la gente sigue un montón y que generan adhesión. Pero no se puede comparar con una escala como esta, en la que pueden ver la serie en todas partes del mundo, y donde de pronto me escribe gente por las redes para hacerme comentarios y agradecerme: me escriben de México, de Brasil, me dicen: "Acá en Búzios es furor Envidiosa, nos encantan las terapias".

En Madrid también, después alguien me vino a ver al teatro y a la salida me presenta a su hermana y me dice: "Vení a Miami que ahí sos famosa, Fernanda es furor". Me pasan ese tipo de cosas. La verdad es que no había vivido algo así".

Si bien la producción de Envidiosa no es de las más interesantes culturalmente, sin dudas la relación de la psicología y Vicky, papel interpretado por Siciliani, se lleva todos los aplausos y fue lo que generó el interés en el público. La actriz no dudó en ningún momento en aceptar el proyecto, aunque no imaginaba el gran éxito que generaría: "Me entusiasmaba de sobremanera trabajar con Griselda, y el equipo actoral era brillante. Obviamente me daban ganas de ser parte y de pertenecer a ese elenco y a ese proyecto. Todo eso estaba en mí dando vueltas, pero cuando te llega el proyecto, como actriz estás más preocupada por si lo vas a actuar bien, cómo lo podés construir, cómo lo vas a armar, somos ese tipo de entidades, ese tipo de sujetos las actrices. Estamos pensando en cosas muy minúsculas, que puede ser desde cómo pisa el personaje, cómo va a respirar, cómo va a mostrar los dientes. Ese tipo de cosas, porque ese es nuestro instrumento. Estaba más en eso", relató.

Lorena Vega es actriz, directora y dramaturga; su amor por la actuación la llevó a interpretar reconocidos personajes así como escribir piezas propias. Aunque llegó al set de Envidiosa con un largo camino recorrido, no ocultó su nerviosismo ante sus colegas, en este contexto confesó cómo fue grabar con Griselda Siciliani: "Nos entendimos mucho en el código de actuación. Lo pensábamos mucho rítmicamente, este ida y vuelta, confiando un poco en lo que proponía la dirección, que era darle espacio a los silencios, no temerles, que eso era parte, que eso también era texto de alguna manera, que iba a ser importante todo lo gestual, que confiemos en los detalles. Todo eso es algo que a mí me encanta actuar, y me parecía que era un sueño poder hacerlo en un espacio como este. Y después sí que estaba el espacio para que lo que nos surgiera a partir de todo lo que teníamos ya pautado para decir, si nos surgía algo se podía sumar. Y muchas veces pasó, porque estábamos tan adentro, tan en ritmo, que aparecían cositas, y nosotras las dejábamos salir. Después, si sirven, sirven. Algunas de esas quedaron y está buenísimo", además confesó que a la hora de grabar la segunda temporada ya hubo más confianza, por lo que las escenas surgen más fluidas que antes.