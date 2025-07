Cuando verla todos los días no alcanza: Pedro Alfonso enamoró a todos con su comentario sobre Paula Chaves

Muchos creen que con los años una pareja va perdiendo la chispa y se deja atrapar por la rutina. Pero Pedro Alfonso rompió con ese mito y en las últimas horas dio cátedra de amor al hablar de Paula Chaves, su compañera de toda la vida.

En una entrevista con Urbana Play, el actor se abrió como pocas veces y dejó en claro que, aunque pasaron 15 años juntos, todavía se sorprende con su mujer: "De Paula es lo que menos me acostumbré de los sueños. Estoy mirando la tele, pasa por delante mío y digo 'wow' . No hay día que no la vea y no diga 'wow'", confesó.

Pedro Alfonso dio cátedra de amor al hablar de Paula Chaves

A pesar del tiempo, los tres hijos que tienen juntos y los perros que dan vueltas por su casa, Pedro aseguró que sigue tan enamorado como el primer día. La belleza y la presencia de la modelo siguen siendo, para él, más impactantes que cualquier sueño de juventud.

Mientras el actor derrochaba ternura en esa entrevista, Chaves también habló del vínculo en un móvil con Intrusos. Allí, reconoció que no todo fue color de rosas: "Con Peter pasamos por un alejamiento que duró muy poco y después volvimos a encontrarnos ", le comentó la notera. Sin vueltas, Paula respondió: "Es la vida misma. Nos pasa a todos. Obvio".

Una historia de amor con todas las letras

Paula Chaves y Pedro Alfonso están juntos desde 2010, cuando se conocieron en Bailando por un Sueño. Ella era participante y él, productor. Al principio, todo parecía una joda impulsada por Marcelo Tinelli, pero el flechazo fue real y la relación se volvió cada vez más fuerte.

Pedro no se quedó quieto: para conquistarla, le preparaba sorpresas, le cantaba temas de Ricardo Montaner (aunque el canto no sea lo suyo) y hasta le regaló un bulldog francés llamado Moro, uno de los grandes sueños de Paula. El perro sigue siendo parte de la familia y aparece seguido en sus redes.

El resumen de su historia parece sacado de una novela romántica: en 2010 se conocieron; en 2011 tuvieron una breve separación; en 2012 volvieron a bailar juntos en el programa; en 2013 nació Olivia, su primera hija; en 2014 se casaron; en 2016 llegó Baltazar, y en 2020 nació Filipa.

A lo largo de los años, Pedro Alfonso y Paula Chaves construyeron una familia sólida, con sus altos y bajos como cualquiera, pero con una conexión que, al día de hoy, sigue emocionando.