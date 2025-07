Mauro Icardi, un book junto a "La China" en el verano turco y el palito para Wanda: "Ahora sí que estoy como quiero"

Dentro de todas las fotos que compartió Mauro Icardi de sus días de descanso en el estrecho del Bósforo en Turquía junto a Eugenia "La China" Suárez, hay una que se destacó más que el resto y que sirvió para que el futbolista la publique directamente en sus historias. Allí se lo ve dentro del agua, pero con un plano que toma toda la espalda hasta la cola de la actriz, mientras lo mira recostada. La postal estuvo acompañada por la canción de Las Pastillas del Abuelo "Otra vuelta de tuerca".

El tema elegido no es casualidad, y menos la letra del mismo: "Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo, al fin, la noción del tiempo". Ese es el fragmento que figura en la historia y no quedan dudas de que tiene que ver con un tirito contra la mismísima Wanda Nara, tras las escandalosas peleas que protagonizaron desde su separación.

La otra cuestión que llama la atención de la historia es el plano de la foto, en la cual se puede ver de lleno la cola de su pareja con bikini. En la publicación correspondiente, las imágenes abundan y no son todas del mismo perfil. Aunque ambos en malla y sobre un yate son el denominador común de la galería. "¡Sigo diciendo que cómo le cambió la cara! Tanto la mirada como la sonrisa son otras. ¡¡¡Me encanta!!! No permitan que nada ni nadie se meta entre ustedes", le deseó una usuaria de la red social en un comentario que dejó en la publicación. Es un hecho que la alegría que manejan tanto el futbolista como la ex Casi Ángeles son indisimulables.

Wanda Nara y sus hijos disfrutando de sus vacaciones en Villa La Angostura.

De la misma manera, las miradas que se encuentran entre ambos también denotan un estado de profundo enamoramiento, consistente con las decenas de publicaciones de ambos en los últimos meses en los cuales el conflicto con Wanda tuvo más notoriedad que el romance exitoso de ellos. Mientras tanto, la conductora de Masterchef disfruta de unas vacaciones de invierno junto a sus cinco hijos en Villa La Angostura.