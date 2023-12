Kennys Palacios y sus negocios con dos figuras: "Me tienen que pagar el 50% de todo"

Kennys Palacios es quien acompaña a Wanda Nara hace más de una década en absolutamente todo lo que pasa en su vida. Además de ser su estilista y peluquero personal, también se convirtió en su amigo y su confidente de siempre a tal punto de que sabe absolutamente todos sus secretos y haberes. Pero todo eso, a la vez, trajo sus verdaderos frutos: aprender de los negocios que hace la actual esposa de Mauro Icardi.

Kennys Palacios y Wanda Nara en la casa de la empresaria.

Así como Wanda es capaz de sacarle agua a las piedras, también puede hacer todo tipo de estrategias de marketing, negocios y todo lo que le ayude tanto a ella como a su familia a facturar. No es una novedad y ya lo dejó más que en claro cuando en el momento del Icardi-gate y la infidelidad con la China, sacó provecho y obtuvo euro por euro todo lo que más pudo.

De los guías claramente se aprende y justamente por eso, Kennys no se quedó atrás. Ahora, el estilista dejó de mostrarse como la persona que acompaña a Wanda y pasó a emprender su nueva figura pública como tal. Creó su propia marca de maquillajes y se encuentra actualmente participando del Bailando por un Sueño como el "famoso" del equipo.

Sin embargo, todo parece indicar que así como supo escalar y esperar años detrás de la cabellera y las carteras de la empresaria para poder comenzar a posicionarse como figura, rápidamente se olvida de dónde provino y a pocos meses de comenzar a verse como un famoso, ya empezó con sus pretensiones.

¿Qué hizo ahora? Resulta que a mediados de octubre en una de las galas de baile del programa que conduce Marcelo Tinelli invitó a dos amigas a verlo a la pista para que formen parte de su "hinchada" y tras tomar gran repercusión y convertirlas en famosas, ahora decidió que él mismo tiene que tener una parte de las ganancias que están teniendo ellas por ser quien descubrió su "talento" ante las cámaras.

Las chicas en cuestión son llamadas Sol 1 y Sol 2, que en un principio demostraron su enojo y molestia con Kennys a través del streaming de Intrusos. Ahí mismo, ambas confirmaron que comenzaron a ir a la pista del Bailando para apoyar a quien era su amigo, pero después Tinelli les propuso que vayan todos los días y de un día para el otro se encontraron formando parte de distintos medios e incluso teniendo una vida de canjes y dinero.

Marcelo Tinelli junto a Sol 1 y Sol 2 en la pista del Bailando por un Sueño.

Ante esto, ambas contaron cuál fue la situación que vivieron con el estilista la cual la describieron como desagradable. "Kennys Palacios nos invitó a la pista y ahora nos quiere cobrar el 50%. La primera vez que fuimos a Mendoza que fue nuestra primera presencia, nosotras cobramos y él nos pasó su número de cuenta para que le transfiramos. Se la pasa reclamándonos", contaron en simultáneo.

Consultadas por las pretensiones del peluquero, admitieron que lo que él quiere es o dinero o cosas de alto valor para adjudicarse que todo el presente que están teniendo es exclusivamente gracias a él. "Kennys nos pide plata. A mí me molestó un poco. Le quisimos dar un regalo pero quiere que sea algo muy caro, por ejemplo un viaje sin destino..."

Dentro de la viveza y los negocios, Kennys les dejó en claro algo que parecía chiste pero fue real. No sólo que les pide una parte de sus ganancias, sino que la orden es que cada una debe pagarles una cierta cantidad de dinero y no un porcentaje entre ambas como, quizás, podría ser.

"A mí me pide un porcentaje y un porcentaje a ella. Es el 50% de cada una. Ningún boludo es. Es como que, esperame un cacho que yo crezca y después arreglamos algo económico. Sino, lo hubiese dicho desde un principio. Él nos invitó de buena onda tipo 'amigas, vénganme a ver' y cuando nosotras empezamos a tener repercusión y ahora nos pagan por nuestra presencia, él empezó a decirnos que le tenemos que pagar", completaron.

Kennys Palacios y Wanda Nara en la apertura de un local de Wanda Cosmetics.

En la misma línea, detallaron que así como les pide plata, también las utiliza como parte de canje para sus propios beneficios. "El día de su cumple nos invitó por interés porque cada vez que comíamos algo o hacíamos algo nos teníamos que sacar una foto con todo. Foto con el copo de nieve, foto con los pochoclos, foto con la comida. Es como que todo era de canje y eso fue horrible. Si me vas a invitar algún lado así, deja que me quedo en casa comiendo un sándwich de miga. No me hagas ir a tu casa y pagar la comida por una foto".

Alejadas completamente del asistente de Wanda, insistieron en que sus conductas no son las adecuadas. "Para mí Kennys no descubrió nada de nosotras. Lo que nosotras hacemos o hicimos es algo nuestro. La primera vez nos invitó él a la pista y después nos terminó invitando Marcelo Tinelli para que vengamos todos los días. Yo creo que Kennys se comportó muy mal como amigo. Yo pensé que me iba a llevar un amigo de este medio pero al final no es así".

"Kennys deja de pedirnos, por favor. Vos ganas mucho más que nosotras. Ayudanos vos. Nunca recibimos ayudas de él, hemos recibido ayudas de otros pero nunca de él" y cerraron: "Kennys sos un falso".