¡Cuidado, Ernestina al volante! Pais chocó contra un auto estacionado y se negó a hacer el narcotest

La palabra Déjà vu refiere a breves episodios, fugaces e imprevisibles que le dejan a una persona la sensación de ya haberlos vivido previamente. Algo parecido le debe haber ocurrido a Ernestina Pais este jueves al protagonizar un choque en el barrio porteño de Núñez. De acuerdo con el parte policial, la conductora deambulaba por la intersección de Avenida Cantilo y Puente Labruna a bordo de su Toyota Etios, cuando impactó contra un Volkswagen Up que estaba estacionado.

Ernestina Pais

Por este motivo, personal de la Policía de la Ciudad se acercó hacia donde estaba, le tomó sus datos y la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, a cargo de Norberto Brotto, ordenó que sea sometida a un test de alcoholemia y narcóticos. Sin embargo, ella negó a realizar ambos exámenes, por lo que se le labró un acta, se le secuestró el vehículo y fue trasladada en el patrullero hasta su casa. Lo llamativo de todo esto es que esta no es la primera vez que la conductora protagoniza un accidente de este estilo.

En octubre de 2019, agentes de tránsito de la Policía de la Ciudad la acusaron de haber chocado en Vicente López durante una madrugada y de haberse fugado tras negarse a hacer un control de alcoholemia. En aquella oportunidad, la periodista salió a aclarar la situación, y aseguró que protagonizó un accidente menor por un error de una persona que dejó mal estacionado su auto. "No me fugué. Me bajé del auto para ir hasta la comisaría a buscar testigos del hecho", había aclarado.

Según un comunicado oficial de la policía, la conductora se había dado a la fuga luego de chocar un vehículo en estado de ebriedad, por lo que varios oficiales fueron a buscarla en un patrullero, y la retuvieron unos metros después para pedirle además que se hiciera un test de alcoholemia. "Me considero absolutamente inocente. Creo que hubo una total mal interpretación y un manejo extraño de la situación. Yo quise ir a buscar testigos", había dicho Ernestina en un movil de Intrusos.

El choque de Ernestina en 2019

En aquella ocasión, sostuvo que había buscado testigos "para que vieran que el auto estaba mal parado, en un lugar donde debían". "Si yo fuera una persona que pone en riesgo la vida de los otros, me estaría preocupando, pero como sé que no es así, no me interesa lo que piensen los demás", dijo. La periodista -a bordo de su Chevrolet Tracker- había chocado también contra un Volkswagen, aunque un Gol, estacionado en Libertador y Espora, Vicente López.

Al chocar, la conductora abandonó su auto y se retiró del lugar a pie. Aquel hecho había ocurrido a las 3.30 de un viernes, cuando Ernestina volvía de un evento del que había participado. Las cámaras de seguridad de Vicente López la divisaron yéndose a pie y cuando la policía municipal la interceptó, ella se negó a realizarse el correspondiente test de alcoholemia. Su auto -como en esta oportunidad- había sido secuestrado y ella se retiró por sus propios medios.

El choque que protagonizó Ernestina Pais en 2022.

En 2022, Ernestina volvió a chocar su auto, aunque esa vez ocurrió en el barrio de Palermo. Como ya es costumbre, intentó escapar y fue detenida por la Policía. Si bien el accidente fue leve, el hombre que manejaba el vehículo chocado le pidió los datos de su seguro para que se hiciera cargo de los daños y la conductora se negó.