La ex del "Negro" Onty apuntó contra el GH y lo acusó de no querer hacerse cargo de su hijo: "Es 200% de él"

Thania Aguilera describe como "un baldazo de agua fría" la noticia de su embarazo con Hernán el "Negro" Ontivero, el cordobés de Río Cuarto que ingresó a Gran Hermano y que ya se ganó varios enemigos dentro y fuera de la casa. Thania no tenía el deseo de maternar, pero decidió seguir adelante con su embarazo que se complicó cuando le quiso dar la noticia a su ex pareja, que desde el minuto cero negó rotundamente a su hijo en camino y hasta le pidió "pruebas de ADN".

El Negro Onty antes de ingresar a GH

BigBang se acercó hasta Thania para consultarle cómo fue el momento en el que lo vio entrar a la casa y cómo está ahora a menos de un mes de dar a luz al hijo de Ontivero, que se dedicó sistemáticamente a negar a Thania y al bebé que está en camino.

La joven asegura que quiere paz, tranquilidad y que solo busca que se cumpla mínimamente la pensión por alimentos. Lo lamentable es que al denunciar públicamente al "Negro" Ontivero, recibió amenazas de su familia con el objetivo de callarle la boca.

¿Cómo te enteraste de tu embarazo con el "Negro" Ontivero?

- Yo me enteré en septiembre del embarazo, estaba en pleno accidente. Yo hacía un mes y 20 días más o menos que me había accidentado, por ende no tenía movilidad propia... yo dependía de mi mamá, de mi papá que me levantaba, me cambiaban, me bañaban, me llevaban al médico.

En ese momento en el que estuve en cama, empecé a sentirme rara, no sabía que estaba embarazada. A mí me hicieron una placa cuando yo me accidenté, pero no me hicieron ningún tipo de estudio de sangre, me hicieron una placa para evitar que tuviese rotura de hueso, al no tener nada... yo seguí normal.

Thania Aguilera

Pasó como un mes y pico que estuve en cama y empecé a notarme rara; me hice un test, me salió totalmente positivo. Yo soy irregular. Esto lo quiero aclarar porque la mayoría de gente salió a decir que yo estaba en seis meses, que no me enteré y le dije y hoy le reclamo ocho meses... y no.

Hay gente que lo duda, entonces yo empecé a sacar cuentas de la última vez que me vino y todas las cuentas, me daban a él: tengo todas las pruebas de que es 200% de él.

¿Él qué te respondió cuando vos le dijiste "estoy embarazada"?

- Balde de agua fría, lo mismo que me pasó a mí cuando me enteré. Yo me enteré y nunca quise tener hijos; entonces para él y para mí era muy fuerte. Fue un descuido. Sí lo acepto, porque yo tuve un descuido con las pastillas. Él no se cuidó, sí fue un descuido que como nos conocíamos de tantos años, no lo tomé como una alerta.

¿Y después de ese baldazo de agua fría qué sucedió?

- La respuesta de él fueron siempre las mismas: 'Yo no sé si es mío, no sé si es de otro, puede ser de cualquiera, yo necesito el ADN'. Averiguó y el ADN es riesgoso hacerlo en el embarazo.

Thania Aguilera

Así que le dije que 'esperemos hasta que nazca, yo no te estoy pidiendo nada, simplemente quiero que sepas que es tuyo... el día de mañana, mi hijo te busca quiero que vos no lo rechaces nada más'.

Él llegó un punto en que me dijo sí, 'yo me voy a hacer cargo, aunque no sea mío'. Ahí tuvimos discusiones porque yo no quería que saliera a decir que se está haciendo cargo de un hijo que no es de él.

¿El nunca te dijo que entraba a Gran Hermano?

- Me dijo que le había salido una propuesta de laburo, que se tenía que ir a Buenos Aires y que no iba a poder estar en el embarazo, que claramente nunca estuvo en realidad.

Vino unos días antes con su mamá y hablaron con mi mamá para que me calmara para que yo dejara de publicar cosas de él, que lo dejara en paz, que él se iba a ese trabajo, que se iba a hacer cargo, aunque no fuese de él después.

¿Cómo reaccionaste cuando lo viste en la pantalla de tu televisor?

- Fue horrible. La casa de Gran Hermano era demasiado exagerado para su personalidad, pero dije 'me quiero sacar la duda', prendí la tele, me fumé todo el programa -porque no soy fan de de mirar tele mucho menos Gran Hermano- y encima, fue el penúltimo. Cuando lo vi, rompí el llanto porque cuando saludaba, estaba en familia, estaba la madre a quien le acaba de preguntar hacía unas horas si era verdad y me mintió en la cara.

Él dijo en un momento que estaba soltero y dijo que sí; le preguntaron si tenía hijos y dijo que no: ¿Cómo te pegó eso a vos y qué le contestarías?

- Todo lo que él está haciendo y lo que hace desde un principio desde que se enteró del embarazo y todo me lastima a mí. Que hable de mi hijo, que en realidad también es suyo, porque no estamos hablando de un perro de la calle, de un gato callejero, estaba hablando de mi hijo.

No tengo ganas de tenerlo enfrente y mirarle los ojos, porque la verdad que no lo merece. Yo lo que peleo acá son los derechos de mi hijo, porque me duele que haya mentido tantas cosas cuando yo vengo luchando todo esto sola. Sé que es ganarme lo mío y me duele cuando no tengo, entonces busco la forma, yo a él no le pedí nada.

Para vos, ¿la relación con él ya está rota?

- Sí, a esta altura del partido con todo esto que está pasando la relación está rota. Pero eso es lo que menos me importa, a mí lo único que me interesa en este momento es mi hijo; que la gente piense o diga no me interesa.

¿Cómo vas a seguir ahora con las amenazas, vas a denunciar?

- No, denuncias no va a haber. No tengo ganas de estar con temas judiciales, lo que sí yo ya hablé con un abogado por el tema de hablar de la mantención del bebé. Doy a luz en enero.

¿Qué dice la familia de él? Porque además de mentirte para no decir que se iba Gran Hermano, ahora también te atacan.

- Yo de su familia no voy a hablar porque con quién voy a tener un hijo es con él. La familia pasa a ser un último plano en este momento, yo me conformo con que la mía me apoya y que él se haga cargo de lo que le corresponde por ser el padre de mi hijo, nada más.