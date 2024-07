Wanda, su nueva cuenta de Instagram para "buenas vibras" y las fotos del día que se enteró que tenía leucemia

A mediados de julio del año pasado, Wanda Nara tuvo que ser internada en el Sanatorio Los Arcos bajo un diagnóstico reservado. Tras un segundo estudio, fue dada de alta y aquellos resultados los mantuvo bajo un completo hermetismo hasta el sábado 28 de octubre de 2023, cuando frente a una pregunta de una internauta se animó a ponerle fin al misterio y revelar cuál era la enfermedad que la tenía a mal traer: "Leucemia". En aquella oportunidad, la mediática había afirmado que le tomó trabajo llamar a su padecimiento por su propio nombre: "Al principio le decía esa cosa que tengo yo. Después pude decirle enfermedad", había explicado.

Wanda compartió imágenes del día de su internación

Lo cierto es que a un año de aquella visita a Los Arcos que le cambió la vida y en medio de su inminente separación de Mauro Icardi, la conductora tomó una drástica decisión sobre sus redes sociales y se creó una cuenta secundaria privada donde solo aceptará gente "buenas vibras". Su Instagram, llamado @wandabadbitch en honor a su popular canción, ya tiene más de 80 mil seguidores y en él compartió uno de los momentos más difíciles de su vida: aquel día que le diagnosticaron leucemia.

A través de fotos exclusivas del momento en el que los médicos le contaron que padecía una leucemia mieloide crónica, la cantante, conductora y empresaria hizo una suerte de repaso de lo que fue aquel doloroso momento que logró transitar gracias al apoyo y amor de su familia. Con una captura de su galería de fotos, se puede ver a Wanda afectada y con los ojos rojos de tanto llanto, mientras está acostada en una camilla del Sanatorio de Los Arcos.

Junto a la emotiva postal, escribió: "El día que me dijeron la palabra que nadie quiere ni decir ni escuchar". La imagen en cuestión tiene fecha del 12 de julio de 2023. En la foto también agradeció a su personal médico que la acompaño desde el primer momento. La cantante subió también una foto de como se encontraba su mamá, Nora Colosimo, ante el diagnóstico que recibió: "Un año. Nadie sufre tanto como una mamá que espera el resultado de su hija", remarcó.

Vale aclarar que no fueron muchas la veces que Wanda se refirió abiertamente a su estado de salud y mucho menos fueron las ocasiones que compartió imágenes de su tratamiento. Sin ir más lejos, al celebrar sus 10 años con Mauro Icardi había publicado otra foto de su internación donde se la ve al borde de las lágrimas y visiblemente preocupada. A aquella imagen la había descripto como "nuestro peor momento" y la mostraba a ella sin ningún tipo de maquillaje y con un algodón en el antecodo, pegado con una banda autoadhesiva. Un rastro claro de que había sido pinchada por una aguja para extraerle una muestra sanguínea.

También se había referido a su enfermedad a fines de septiembre del año pasado, cuando se mostró sacándose sangre en su casa de Estambul: "Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado. Que esté mal alguien que amas. La vida es hermosa pero tiene momentos grises. Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo". Aquella vez le abrió el juego a sus seguidores y mantuvo un peculiar ida y vuelta con ellos.

Mientras descansaba en Turquía con su familia y recibía el apoyo incondicional de su ahora ex marido, Mauro Icardi, la modelo le había permitido a los internautas la posibilidad de enviarle preguntas por medio de las stories de Instagram. Allí fue cuando uno de ellos, sin filtro y de forma directa, le preguntó "por qué mintió" con su enfermedad, lo que le causó gran fastidio.

Minutos antes de aquella polémica consulta, un seguidor le había preguntado a Wanda si al final iba a "contar cuál es tu problema de salud", ya que eso servía "para ayudar a otros que atraviesan lo mismo". Sin dudarlo y a corazón abierto, la mediática le respondió con una afirmación: "Sí. Solo por eso", junto a un corazón. Y en ese momento y de forma llamativa, la hermana de Zaira compartió la consulta que le generó mucha bronca: "¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?".

Furiosa, había aprovechado ese incómodo momento para compartir una suerte de descargo y contar que no es la primera persona que la acusaba de haber "mentido" con su enfermedad. "Por suerte son pocos pero qué bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones. Simplemente aclaré una situación personal que expusieron y que se hizo pública, repito no por mí", había escrito, molesta. Hoy la mediática se encuentra rodeada de amigos que la ayudan a transitar el fin de su relación con Icardi, la cual duró unos 10 años y fue foco de varias polémicas, incluido el wandagate.