Yanina Latorre, enojadísima: "Me arrepiento de no haber sido más pu**"

Sin prejuicios y con total libertad, Yanina Latorre se defendió y reveló por qué está con Diego Latorre a pesar de que las infidelidades fueron moneda corriente en su relación. En un cara a cara con Viviana Canosa, la panelista no se guardó absolutamente nada sobre su relación, su trabajo y su rol como mujer, en el ciclo Confesiones de Infobae.

En primer lugar, las mediáticas comenzaron hablando de su amistad inesperada, para romper el hilo. Es así que la angelita confesó que lloró el día que su colega anunció su retiro de la radio "El Observador", ciclo donde se profundizó su relación.

El dúo menos pensado, Yanina Latorre confesó que lloró cuando Canosa se fue de la radio

Sin intimidarse por las cámaras, Yanina habló con su amiga y contó lo que Diego Latorre no quería que se supiera: " Yo le corto los pelos del ort* . Eso es amor", comenzó el relato y continuó: "Hay que pararte abajo de un cul* con una tijera. Borde de la bañadera, él hace esto. Se pone así. Y yo me agacho, así con la tijera, y voy y él va diciendo: 'Cuidado, cuidado', porque tiene miedo de la tijera en el ort*", contó sin pelos en la lengua.

Además, la periodista confesó que su relación con el ex futbolista fue mutando con el correr de los años y con dos hijos de por medio: "El amor va cambiando. No es lo mismo el erotismo que yo tenía cuando lo conocí, que podía estar todo el tiempo caliente o la conc** ardida que el que tengo hoy. Hoy coj* mejor, porque nos conocemos. Me animo a pedir y porque uno va soltando el prejuicio", dijo al respecto de su relación.

Yanina Latorre: "Yo estoy con Diego porque elijo estar con él, con lo independiente que soy, el carácter que tengo".

Por otro lado, Latorre reflexionó de por qué no se separó de su marido tras años de casados e infidelidades por miedo: "Yo estoy con Diego porque elijo estar con él, con lo independiente que soy, el carácter que tengo. A mí esa cosa de que la gente que te dice: 'Ay está casada por el apellido o porque tiene plata'. Yo lo perdoné porque quise perdonarlo. Yo estoy ahí porque quiero estar. Soy el ser más independiente del mundo", fue tajante con su decisión.

Aunque lo elige a diario, hay algunos momentos que Yanina prefiere no ver a su esposo, uno de ellos es cuando recién se levanta: "Lo odio", aseguró. Fue allí cuando Canosa le cuestionó que una mujer está verdaderamente enamorada cuando ve a la persona durmiendo y dice "cuánto lo amo". Su entrevistada negó rotundamente esto.

Aunque la panelista disfruta de su presente, dejó en claro que hay algunas cuestiones de su adolescencia de las cuales se arrepiente profundamente: "Yo era la típica nena de Belgrano de colegio de monjas que todo era ser puta y hoy puedo ser puta tranquila. Es más, me arrepiento de no haber sido más puta ", le expuso a su amiga.

Finalmente, Yanina Latorre volvió a confirmar que desde su perspectiva el amor muta a lo largo de los años: "Se va transformando en tu novio, en tu marido, que eso es verdad, que lo extrañas. Las primeras concentraciones lo extrañaba, lo llevaba al aeropuerto Después ya no lo extrañas tanto, no lo llevas al aeropuerto. Ya no lo vas a buscar. Pero no es por falta de amor. Es porque te vas acostumbrando". Aunque reconoció que discute todo el día con su esposo y hay planes a los cuales ya no lo invita, definió a Diego Latorre como su "otra mitad".