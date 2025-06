La China Suárez, cada vez más sola: hasta Paula Chaves le soltó la mano y reveló por qué terminó la amistad

En los últimos meses, el nombre de la China Suárez volvió a quedar asociado a polémicas y descalificativos como "Tatiana" o "roba maridos". Todo comenzó con las acusaciones de Wanda Nara, quien aseguró que la actriz quería "su vida", y las redes no tardaron en rescatar un archivo fotográfico que alimentó la teoría: la ex Casi Ángeles no solo mantiene una relación con Mauro Icardi, sino que además posa de maneras muy similares a su eterna enemiga.

Pero la Bad Bitch no sería la única que cortó lazos con Suárez. En este contexto, Paula Chaves -quien supo ser una de sus grandes amigas- rompió el silencio. A la salida de Olga, donde actualmente brilla como parte del equipo de Tapados de laburo, la modelo habló por primera vez sobre el motivo detrás del fin de su amistad con la China.

El WandaGate se llevó puesta otra amistad: la China Suárez y Paula Chaves no se pueden ni ver

Uno de los factores clave fue el comienzo del WandaGate. Según contó, en aquel momento se sintió más cercana a Zaira Nara y eso la llevó a tomar distancia de Eugenia: "Hace años que no tengo vínculo. No fue un tema puntual. Son vínculos que se cortan. Uno, cuando va creciendo, también va eligiendo su círculo íntimo, con el que quiere compartir", explicó con firmeza.

El paso del tiempo no hizo más que confirmar esa distancia. El quiebre entre Suárez y Chaves volvió a ser noticia tras las recientes declaraciones de Lali Espósito, quien reveló en una entrevista con el medio Infobae que ya no es amiga de su ex colega de Casi Ángeles. A raíz de sus dichos, en redes sociales resurgieron viejos videos donde otras figuras como Gimena Accardi, Nicolás Vázquez y Rocío Igarzábal también marcaron distancia con la actriz.

El navegador no soporta este contenido.

Consultada por el notero de Puro Show sobre su vínculo actual con la China, Paula fue categórica: "Hace años que no tengo vínculo. No fue un tema puntual. Son vínculos que se cortan. Uno va creciendo y elige a quién quiere tener cerca". Con una actitud serena, la esposa de Pedro Alfonso dejó en claro que hoy prioriza su bienestar: "Ya me puse grande. Sé muy bien lo que quiero y tengo muy trabajado el amor propio. Cuando algo no me hace bien, me aparto".

Sobre el WandaGate y las amistades que Suárez fue perdiendo con el tiempo, fue prudente: "No tengo vínculo hace un montón, no tengo por qué opinar... Tampoco es soltar la mano. Son vínculos". Finalmente, al ser consultada por las declaraciones de Lali, Paula concluyó: "No me sorprendieron, porque uno es sincero. Si no tenés vínculo, ¿por qué vas a decir que sí?".