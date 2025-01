La declaración de amor de Jimena Barón a su novio, con una letal indirecta a Daniel Osvaldo

Desde las tranquilas playas de Quequén, en la costa argentina, Jimena Barón disfruta de sus vacaciones en compañía de su hijo, Morrison Osvaldo, y su novio, Matías Palleiro. Mientras lleva adelante el cuarto mes de su embarazo, la cantante comparte desde momentos llenos de reflexión hasta anécdotas graciosas que forman parte de su cotidianeidad: Daniel Osvaldo no se salvó de recibir su merecido.

En reiteradas oportunidades, "La Cobra" reflexionó sobre los medios de volver a convertirse en madre, ya que su primer hijo está adentrándose en la adolescencia. Sin embargo, si hay algo de lo que no teme es del compañero que eligió para paternar.

Jimena Barón presume su feliz familia

Si bien Matías Palleiro se estrena como padre primerizo, su convivencia con Momo Osvaldo ya lo está preparando: desde organizar comida para sus amigos hasta acompañarlo en los deportes que el menor quiere acompañar marcan las acaloradas vacaciones del empresario. En este contexto, Jimena Barón realizó un tierno posteo donde agradece la compañía de los dos hombres que tiene a su lado.

"Momo bombo, campeón de pádel, hermanazo mayor, buen primo, buen amigo, conquistador de familiar ajenas, ¿será que se puede querer tanto a alguien como a vos?", comenzó en un carrusel repleto de imágenes de su hijo vacacionando. En la misma línea agregó: " Qué bombón que venís hace tiempo entrenando de papá y te queda tan lindo y lo hacés tan bien , ¿será que puedo enamorarme mas aún de vos?", fueron las tiernas palabras que dedicó a su pareja que en las imágenes se lo ve siendo un fiel compañero de Morrison.

El posteo con el que Jimena Barón presumió su familia y le dio donde mas le duele a Daniel Osvaldo

El comentario de la actriz podría no caer bien en el entorno de Daniel Osvaldo, ya que su ex mujer dio el lugar de padre a su nueva pareja a sólo unos días del polémico reclamo que realizó el ex futbolista: "Tenés que ser muy conch... para no decirle a tu hijo que llame al padre para su cumpleaños. Bien conch..., la madre ejemplar", escribió en historias de Instagram mientras su heredero disfruta de unas vacaciones en la costa argentina.

Si bien Jimena Barón decidió no contestar públicamente aquel posteo, sus últimas palabras dejaron claro que Palleiro ocupa el rol de padre en la vida cotidiana de Momo. Cabe recordar que la mediática denunció, en reiteradas ocasiones, la falta de responsabilidad de parte del ex deportista en el día a día de su hijo.