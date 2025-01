Se terminó la farsa: la China Suárez fue traicionada por alguno de sus "mejores amigos"

A pocas semanas de la foto de la China Suárez y Pampita abrazadas en un evento, la actriz y la modelo son protagonistas de un feroz cruce que deja en evidencia que no lograron limar asperezas. Durante el fin de semana trascendió la verdad detrás de su relación y las redes sociales no tardaron en indignarse por la doble moral que se mostró todo este tiempo ante las cámaras.

Cabe recordar que en las últimas entrevistas de ambas partes, dejaron en claro que su mala relación que quedó en el pasado, ya que priorizaron ser una familia ensamblada por Benjamín Vicuña: tanto la que supo ser jurado del Bailando como la ex Casi Ángeles fueron vistas con los hijos de la otra, ya que los hermanos querían pasar tiempo juntas.

La foto con la que la China Suárez y Pampita quisieron mostrar su buena relación

Sin embargo, todo se desplomó días atrás cuando Pampita dio una entrevista y lanzó una fuerte indirecta: " Yo no le robo el marido a nadie ", fue la picante frase que pronunció en un mano a mano con su amiga Barbie Simons. Las palabras llegaron en el momento en que la China confirmó su relación con Mauro Icardi, tras ser amantes años atrás: algo parecido a lo ocurrido con el actor chileno.

"Parece que le jodió a La China escuchar a Pampita decir que no robaba maridos, y le recordó los cuernos a (Martín) Barrantes con Vicuña. La novela se traslada a los 2000", escribió Ángel de Brito en sus historias de Instagram anticipando las picantes capturas que compartiría a continuación.

La China Suárez intentó humillar a Pampita

En una primera publicación de "Mejores Amigos", Eugenia compartió un titular que decía: "Habló Pampita y dejó una explosiva frase: 'Yo no le robo el marido a nadie'". "Al que le quepa el saco, que se lo ponga" dice el dicho y la influencer lo siguió al pie de la letra, por lo que en su defensa recordó el pasado de la oriunda de La Pampa: " No, solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina ", habría escrito la protagonista de Linda junto a un emoji con cara de payaso.

Los usuarios de X, no demoraron en dar su opinión al respecto: "Pampita cuenta nuevamente con el permiso de la favela para ahorcar otra vez a la Tati Suárez" o "Dios no hay mujer mas mala que la China Suárez. Pampita ni te nombró ridícula. Si te sentiste tocada por algo será", fueron algunos de los comentarios que tomaron partido por Pampita. Sin embargo, la modelo no se pronunció públicamente sobre las acusaciones de su colega.