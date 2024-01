La reacción de Cris Morena ante los shows de Flor Bertotti y el detrás de la pelea por los derechos de "Floricienta"

Septiembre llegará y además de tener sus flores amarillas, como decía la auténtica canción de Floricienta, también comenzará el raid de Florencia Bertotti en el Movistar Arena, en donde brindará 12 funciones totalmente agotadas. Es decir, más de 180 mil personas presenciaran en vivo y en directo una apuesta en escena que, al momento, es toda una incógnita de lo que se mostrará.

Florencia Bertotti interpretando "Mi vestido azul" en su concierto.

¿Por qué una incógnita? Es un hecho de que la actriz cantará canciones de lo que fue el éxito televisivo Floricienta, pero a la par, hay una realidad y es que los derechos pertenecen a Cris Morena y si hablamos de problemas, ambas ya tuvieron sus cruces y hasta un juico por ver a quién le pertenecía el repertorio.

Bertotti hizo hincapié principalmente en volver a cantar sus hits de Floricienta a la par de sus miles de fanáticos en justamente su tierra, porque ya lo venía haciendo por el resto de Latinoamérica y por Europa.

Para sumar publicidad, la actriz decidió presentarlo con los hits más reconocidos de la tira televisiva como fueron "Mi vestido azul"; "Flores amarillas"; "Un enorme dragón", entre otros. Lo que resta saber es si a esas canciones, también le sumará suyas propias o si será todo dedicado 100% a la novela.

Florencia Bertotti en la presentación de su concierto.

Pero en el momento en que anunció uno, dos, tres y hasta llegó a sus 12 sold out en el Movistar Arena, la primera persona que encendió la alarma fue Cris Morena, quien dejó bien en claro que el show no puede ser precisamente de Floricienta, porque los derechos por la ficción le pertenecen plenamente a ella que fue la creadora y quien escribió las canciones.

Consultada por Ángel De Brito tras querer saber si la guionista debió dar algún tipo de aval para que Bertotti cantara las canciones de la serie en su show, Cris Morena no dudó y respondió con total sarcasmo y un palito para que quede en el aire y que le llegue a quien le llegue. "Con respecto al show de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie. Me maravilla cómo mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo", indicó.

El aire se tensó y mientras Bertotti celebraba el haber agotado sus 12 funciones, Morena asumía que eran "sus canciones" las que ella ibas a brindar en el Movistar. Sin embargo, el periodista de Mitre, Juan Etchegoyen, sacó a la luz un recuerdo de hace cuatro años atrás en donde se hablaba de un supuesto regreso de Floricienta y el cual la principal protagonista esperaba con ansias, lo que podría haber sido la última conversación que tuvieron entre las dos.

Cris Morena.

"Yo recuerdo que en 2020 hablé con Flor en este programa y en aquel momento no sólo se refirió a la vuelta del ciclo a la pantalla de Telefe en plena pandemia, sino que también confesó que conversó con la productora sobre este tema, lo que sería posiblemente la última vez que se comunicaron", expresó.

Acto seguido, el periodista reprodujo la entrevista que había brindado la ex pareja de Guido Kaczka haciendo hincapié de un posible retorno de "Floricienta" a la televisión Argentina. "Hace varios meses hablé con Cris Morena y me dijo que estaba la idea dando vueltas. El hecho de que Telefe lo tuviera en cuenta quiere decir que es un programa que está vigente. Se fue dando todo. Pese a no haberlo soñado, me parece que es un lindo programa para acercarle a la gente", había declarado en su momento Bertotti.

Y luego cerró: "Estoy muy contenta con este retorno de Floricienta. Me reflota un montón de cosas. En todos estos años, no paso un día sin que sienta el cariño de la gente por el programa. Esto pasó hace 15; 16 años. Yo creo que es tan fuerte desde lo aspiracional y le tengo fe por ese lado. Ojalá que pueda llegar a los chicos como llegó en aquel momento. Volver a sentarnos frente a la tele por un ratito. Antes la magia era esa. Si no lo veías, lo perdías. Era un momento de conexión".

"Floricienta", la ficción creada por Cris Morena.

Lo cierto es que el regreso de la ficción se hizo real y para eso, Bertotti había expresado que se había comunicado con Cris Morena por lo que significaba volver a aparecer en las pantallas de Telefe, aunque todo parece indicar que ese fue el último contacto que tuvieron las dos, porque de la gira que hará en los próximos meses la protagonista de la novela, no hubo ni una sola llamada.

A decir verdad, la relación entre Bertotti y Cris Morena se cortó en el año 2010 cuando ambas se vieron enfrentadas en un juicio que las distanció para siempre. ¿Qué había pasado? Al finalizar Floricienta, Bertotti se cruzó de vereda y por la pantalla de Telefe protagonizó Niní, que contaba la historia de Nina, una chica que solo tenía a su abuelo, con quien vivía en la embajada en la que trabajaba como jardinero. Allí conoció al embajador Parker, interpretado por Federico Amador (con quien Bertotti está en pareja hasta el día de hoy) y toda la historia fue similar a la que ya había protagonizado guionada por la madre de Romina Yan.

"Niní", la ficción creada por Florencia Bertotti.

En su debut, Niní midió 19.1 puntos de rating y le permitió a Telefe liderar la franja de la tarde lo que hacía que naciera un nuevo éxito. Pero cuando el éxito ya era abrumador, actuó Cris Morena: ella y la productora RGB denunciaron a Bertotti por plagio, alegando que la nueva ficción era una copia de Floricienta. El conflicto terminó en la Justicia, que falló a favor de los demandantes y dictaminó que Niní era un plagio de aquella tira.

Tras el fallo, el 16 de abril de 2010, Niní le puso punto final a su historia con un capítulo doble que marcó picos de 16.7 puntos de rating. "Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabás de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien", había dicho la histórica productora. A lo que Bertotti, retrucó: "No creo haberme equivocado con Niní. La verdad que no. Además, de 30 escenas que tenía, en 15 estaba disfrazada de varón, y eso no lo había hecho nunca antes. Creo que fue más la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que en general hacía Cris".