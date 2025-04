La venganza de Érica Rivas contra Guillermo Francella: María Elena Fuseneco será protagonista

Luego de que la dejaran afuera de la vuelta de Casados con Hijos al teatro, Erica Rivas prepara el plato frío de la venganza a sus ex compañeros de elencos, ya que se conocieron versiones acerca de que la actriz prepara un spin off de la serie original junto a Sony, para volver a traer a las pantallas a María Elena Fuseneco, el personaje que interpretó en la sitcom original.

Según explicó el periodista Agustín Rey, la vuelta "no está al 100 por ciento confirmada, pero las negociaciones están muy avanzadas". "Ella tiene muchas ganas de hacerlo también. Es como la revancha", sumó al aire de Argenzuela por Radio 10. , donde explicó que la serie que "se vendría en los próximos meses", será sólo de su personaje, "sin los Argento" ni Dardo Fuseneco, el personaje de su pareja que interpretaba Marcelo De Bellis.

El elenco de Casados con Hijos en el teatro

"Está con Sony preparándolo. La producción quiere hacerlo, ella tiene ganas porque después de que la limpiaron del teatro, es la revancha. La limpiaron por feminista . Es lo que dijo ella en su momento. Metieron a Jorgelina Aruzzi con un papel de la nueva novia de Dardo. Fue un éxito", recordó Rey.

Es que es un hecho que la temporada teatral que hicieron sus ex compañeros y compañeras fue un éxito rotundo que tuvo casi 200 mil espectadores en 95 funciones. Antes de que se concrete la vuelta, Rivas pidió que el libro sea revisado por alguien del colectivo feminista y hasta dio las opciones de Charo López y Malena Pichot.

" Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas . De hecho me decían: 'No seas pan amargo'. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas", detalló en su momento a Página 12. "Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp, a la vez que hacían público un mail privado", añadió.

Lo cierto es que todavía "no está el gancho", aunque sí el visto bueno de ella y de Sony. Al mismo tiempo, desde el entorno de Rivas se confirmó esta versión en el sentido de que la actriz la estaría viviendo como una especie de revancha hacia sus ex colegas, que la dejaron afuera de un proyecto por su posicionamiento político.

Érica Rivas