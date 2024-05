Lali Espósito esquivó la mala onda y le cantó retruco a un malintencionado: ¿Qué hate?, yo me siento muy querida"

A principios de mayo, Lali Espósito aclaró en su cuenta oficial de Instagram que se encuentra muy enamorada y felizmente junto a Pedro Rosemblat, dado que sus fanáticos y otros que persiguen su figura pública, comenzaron a rumorear que la pareja se habría separado, debido a que el periodista no interactuó en las últimas publicaciones de ella ni comentando, ni dejándole su like.

No obstante, fiel a su estilo, Lali decidió acudir al humor y, para romper con todos aquellos rumores que instalaban una supuesta separación, posteó una imagen de un "me gusta" de Pedro en una reciente foto de ella y escribió: "Ay chicos! Me dio like el pibe que me gusta. Ojalá se me dé!" y, acto seguido publicó una foto de ambos muy juntos en un ascensor en el cual confirmó: "Se me dio chicos".

La ironía de Lali Espósito para despejar los rumores de separación con Pedro Rosemblat.

Cabe recordar que el periodista está con la artista desde fines de 2023, cuando el interés entre ambos dio un salto y concretaron su amor. La situación se tornó rápidamente inevitable a tal punto de que en febrero de 2024 hicieron pública la relación. Desde aquel entonces, los gestos en las redes sociales entre ellos se hicieron evidentes, por lo que, cuando falta algún que otro detalle, lo primero que se insinúa erróneamente es separación en puerta.

A pesar de haber hecho aquella aclaración y de mostrarse felizmente con quien es su novio desde hace más de cinco meses, la creadora de "Disciplina" volvió a manifestar que se encuentra muy "enamorada" del periodista político y que ya no le llaman la atención las "boludeces" que se inventan de cosas que no son.

Rosemblat y Lali se mostraron enamorados en las redes sociales.

En la previa de lo que fue el estreno exclusivo para famosos, gente del espectáculo e invitados de los protagonistas de la obra de teatro que interpreta Adrián Suar junto a Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi, Benjamín Vicuña y Peto Menahem, la ex Casi Ángeles se mostró caminando por Avenida Corrientes con su novio para ingresar al teatro y no esquivó las preguntas de los protagonistas.

La tajante e inteligente respuesta de Lali

En principio, todos aquellos que pudieron abordarla le consultaron sobre su relación, lo cual respondió con mucha seguridad que están "muy bien". A raíz de esa afirmación, el cronista de Socios del Espectáculo le preguntó acerca de los rumores de separación y si cree que es por el "hate" que tiene, tras estar en el ojo de la tormenta por su cruce con Javier Milei.

"Son boludeces que dicen cosas que no son", indicó y retrucó: "¿Qué hate? Yo me siento súper querida, no sé de qué hablas. Ni idea qué quieren ver los que inventan esas cosas, un saludo para todos los que piensan eso". Además, indicó que nada de todo lo que digan le afecta porque tiene un lema sobre la "calma" cuando recibe aquellas informaciones erróneas: "Hay que tomarse todo con calma", confirmó Lali sin pelos en la lengua.

Por último, luego de la aclaración de que la pareja se encuentra consolidada y muy bien, confesó que se encuentra "enamorada" y que "planea muchos proyectos" con quien hoy es su compañero pero que no los dejará entrever, dado que son cosas de pareja: "Estoy re enamorada. Sí, tenemos planes, pero no te los voy a contar", cerró.