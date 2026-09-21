Lali Espósito lo hizo de nuevo: la defensa irrestricta a la causa Malvinas y la curiosa opinión sobre el gobierno de Milei

Lali Espósito llegó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián con una remera que transformó su presencia en una declaración: "Las Malvinas son argentinas". La prenda, cuya tipografía también apareció en una bandera desplegada por jugadores de la Selección Argentina tras el triunfo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, se convirtió en uno de los símbolos de su paso por el certamen.

Durante una conferencia de prensa, la artista explicó el sentido de su decisión: "El tema de Malvinas está en nuestra vida cotidiana, está siempre. Pero han sido semanas muy intensas en la Argentina, ya casi meses, donde se habló mucho últimamente".

Lali Espósito en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Lali también se refirió al cambio de postura del Gobierno nacional sobre la soberanía de las islas: " Inclusive el Gobierno nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía . Sentí que era una buena oportunidad", sostuvo y, en la misma línea agregó: "Yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar, los privilegios de los que puedo gozar siendo artista y teniendo la suerte de venir, por ejemplo, esta vez a este gran festival".

La remera también tiene un objetivo solidario. Parte de lo recaudado por su venta será destinada a los excombatientes de Tigre, una decisión que la cantante defendió durante su intervención en San Sebastián. "Me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno Nacional desde que asumió y que sigue este tema en boga y seguirá", expresó.

Lali con la remera de "Las Malvinas son argentinas"

Para Lali, Malvinas no es solamente una consigna política, sino una herida histórica que atraviesa generaciones. "Es tema muy importante en la historia argentina y que generación tras generación está puesto en nuestro corazón en la búsqueda de nuestra tierra, de nuestra soberanía... es un tema muy difícil y muy profundo", afirmó.

La artista cerró su explicación con una defensa de los gestos simbólicos: "Y a veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos, como ponerse una remera, significan mucho para la sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando a nosotros en una foto, o en un festival internacional o donde sea".

Las declaraciones se produjeron durante la conferencia de prensa de Glaxo, la película de Benjamín Naishtat basada en la novela homónima de Hernán Ronsino, que Lali protagoniza y que participa de la competencia oficial del festival. La peli tuvo su estreno mundial el 11 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto y, después de San Sebastián, también será presentado en el Festival de Cine de Londres, en octubre. La fecha de estreno en los cines argentinos todavía no fue anunciada.

La prenda de Ona Saez se ofrece como remera y remerón unisex, confeccionada en algodón 100% 24/1 peinado, con calce relajado y una tipografía intervenida con strass. Tiene un valor de $59.990*, es una edición limitada y parte de lo recaudado será donado a la Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina de Tigre. La inscripción también apareció en prendas utilizadas por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez. Lali Espósito llevó una remera, pero dejó una bandera bien alta.