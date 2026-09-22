Cathy Fulop explotó por las "reglas" de Oriana con su hija y advirtió: "La difícil tarea de sostener..."

Catherine Fulop dejó una fuerte conclusión en las redes sociales en relación a la llegada de su nieta Gia Dybala, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, además de un mensaje contradictorio sobre la relación de abuela nieta que esperaba tener y la que tendrá, con las reglas que impone la hija que tuvo con Osvaldo Sabatini.

"Una se convierte en abuela y empieza a entrar a un mundo nuevo, lleno de reglas nuevas, reglas que tú no pusiste: a qué hora duerme, a qué hora no duerme, cuánto come, qué no come, qué sí, qué no", explicó Fulop en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Allí reveló que "es una sensación rara tener que estar pidiendo todo el tiempo permiso por algo que uno creía que estaba dado por sentado".

La referencia de la venezolana es las reglas que maneja la madre y el padre de Gia. "Es fácil sentir que hay una distancia que duele, aunque nadie lo dice en voz alta. Y también está interesante mirar esas nuevas reglas de otro modo, que no son rechazo", reflexionó Catherine, con la intención de encontrarle una vuelta a la discusión que no la haga sentir tan desamparada.

"Es el maravilloso y simple hecho de que tu hija está ocupando por primera vez su lugar de ser papá o mamá. Y ahí está la tarea difícil: sostener esas ganas de estar cerca, más allá de que no sea a tu modo. Y de que sí va a haber un lugar para esta abuela, aunque sea diferente que antes", especuló Fulop. "No eres mamá, eres abuela", concluyó enseguida.

Oriana Sabatini y la primera foto junto a su hija Gia

"Así que el darnos cuenta de esto es empezar a despedirse de esa abuela que imaginamos que sería y darle paso a un nuevo vínculo, nuevas reglas y una nueva forma de amar sin medida", finalizó la venezolana el video, en el cual se mostró conmovida y receptiva a no ser la figura que esperaba, sino la que su hija le permite ser.

Gia nació con 3 kilos el 2 de marzo de 2026 en el Hospital Gemelli de Roma, en Italia. Su nombre está inspirada en la película homónima protagonizada por Angelina Jolie, actriz de la cual era muy fanática Oriana desde su adolescencia. El film retrata la vida de la modelo estadounidense Gia Carangi, quien falleció de SIDA en 1986.