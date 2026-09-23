El consumo en los supermercados volvió a caer por séptimo mes consecutivo. El índice de ventas a precios constantes que publica el Indec dio cuenta de una merma del 2,1% interanual. En el acumulado del año, la caída llega al 2,7%. En los autoservicios y mayoristas también se registró una merma del consumo al igual que en los shoppings, con un derrumbe acumulado del 2% (a pesar de la suba de julio).

La crisis de ingresos está a la vista. Y también la destrucción de puestos de trabajo. Entre el sector de los supermercados y los autoservicios mayoristas se destruyeron casi 6000 puestos en los últimos doce meses.

El consumo en supermercados y autoservicios no se reemplaza por compras realizadas por Mercado Libre. Dicho esto, durante julio se detectó una suba del 33% en el uso de efectivo para el pago de las compras; los pagos con tarjeta de débito y crédito crecieron entre un 14 y 20 por ciento. En cambio, las ventas que incluyeron otros medios de pagos (billeteras virtuales, QRs, gifcard, entre otros) registraron un alza del 63,8%.

Pese a la desaceleración de la inflación, el consumo sigue en caída

Este último dato podría ser indicativo de que el endeudamiento que hacían las familias con los bancos haya migrado hacia las billeteras virtuales, atraídos por las promociones o por el estrangulamiento de las deudas adquiridas con las entidades financieras reguladas por el Banco Central. Según el último informe del BCRA, durante julio se detectó una detracción de los préstamos personales para consumo. La merma fue del 2,3% en términos reales.

La caída de los préstamos al consumo indica un estrangulamiento de este instrumento de supervivencia. Las familias ya no pueden endeudarse más. De acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el monto mediano adeudado por los deudores disminuye a medida que aumenta la gravedad de la mora. La mitad de los deudores "irrecuperables" adeudan -a cuenta de todas sus deudas- 77.900 pesos o menos.

La cantidad de operaciones en los supermercados llegó a los 74.069.373, un 8% superiores que las registradas en julio de 2025. El ticket promedio pasó de los 30.000 pesos en julio de 2025 a los 34.000 pesos para 2026, una diferencia del 13%. La inflación interanual para el séptimo mes del año fue del 33%. En promedio, se compra menos (o se eligen segundas y terceras marcas más baratas) que hace un año. En 2023, se registraron 77millones de operaciones.

Pese a la desaceleración de la inflación, el consumo sigue en caída

El dato más significativo del informe del Indec tiene que ver con el personal ocupado. En julio de este año fueron 95.383 trabajadores y trabajadoras, una caída mensual del 4,6%. En julio de 2025 había 100.005 empleados. Es decir que en un año se destruyeron 4622 puestos de trabajo. La cantidad de ocupados actuales se encuentra por debajo del guarismo registrado en 2023 (97.240).

Autoservicios mayoristas

El consumo sigue en caída libre

En julio de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes para los autoservicios mayoristas dio cuenta de una disminución de 1,1% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-julio de 2026 presentó una caída de 2,7% respecto a igual período de 2025. El índice de la serie desestacionalizada mostró una suba de 1,2% respecto al mes anterior.

En cuanto a la cantidad de operaciones, se registró una caída. En julio de 2026 fueron 8.437.402 mientras que para el mismo mes del año pasado se anotaron 8.677.642. La diferencia fue de una merma de 240.000 operaciones.

El ticket promedio para julio de este año se ubicó en los 47.535 pesos, mientras que el año pasado fue de 36.574 pesos, una diferencia del 29%. Cayeron la cantidad de compras y la evolución del ticket promedio quedó por debajo de la variación de la inflación interanual. La crisis de ingresos está a la vista.

En cuanto al personal ocupado, en un año se destruyeron 1000 puestos de trabajo en el sector de los autoservicios mayoristas.















