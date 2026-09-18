Marvel's Wolverine: el nuevo juego que divide a los jugadores y sorprende con una versión más brutal de Logan

El esperado videojuego de Insomniac Games ya está disponible para PlayStation 5 y las primeras críticas dejaron una conclusión más que clara: Wolverine tiene grandes virtudes, pero no todos quedaron convencidos con la fórmula elegida para llevar al mutante de las garras de adamantium a los videojuegos.

Después de conquistar a millones de jugadores con Marvel's Spider-Man, Insomniac decidió cambiar completamente de registro para ponerse detrás de uno de los personajes más violentos y complejos de Marvel. Así nació Marvel's Wolverine, una aventura que apuesta por un Logan mucho más salvaje, sangriento y visceral, lejos de ser el Wolverine que todos conocemos.

Las peleas son rápidas, brutales y cargadas de violencia. Las garras de Logan no son simplemente un recurso visual sino que forman el centro de una experiencia de combate que busca transmitir el poder destructivo del personaje. La velocidad, los desmembramientos y los enfrentamientos cuerpo a cuerpo construyen una versión mucho más adulta del universo Marvel, dándole al personaje otra visión y a los jugadores también.

Marvel´s Wolverine

Uno de los puntos más fuertes es el apartado visual, recibiendo elogios y es que un superhéroe nunca se vio tan real como en este caso. La producción de Insomniac vuelve a demostrar su capacidad para construir producciones de enorme escala y con una presentación cinematográfica, mientras que la interpretación de Logan, ¡a cargo de Liam McIntyre es excelente! Dándole no solo la voz si no también su propio aspecto, siendo destacado por los jugadores.

Es imposible no comparar 2 tanques dentro de Marvel, pero hay algo que los jugadores tienen que saber antes de ponerse las garras: Marvel's Wolverine no es otro Marvel's Spider-Man; mientras las aventuras de Peter Parker se caracterizaron por sus enormes mundos abiertos, libertad de movimiento y gran cantidad de actividades secundarias, Wolverine apuesta por una estructura mucho más lineal y controlada pero con más sangre y brutalidad; lo cual genera opiniones divididas ya que algunas críticas consideran que este formato funciona para contar una aventura cinematográfica y mantener el ritmo. Otras cuestionan que los escenarios, pese a ser visualmente impresionantes, ofrecen pocas posibilidades reales de exploración, ¿que quiere decir esto?, quiere decir que el juego quiere que avances, pelees y disfrutes del espectáculo, pero no necesariamente que te pierdas durante horas explorando su mundo.

Marvel´s Wolverine

Con referencia a la historia presenta puntos discutibles ya que la aventura presenta a Logan en una etapa anterior a la formación de los X-Men y lo cruza con personajes fundamentales de su universo. La propuesta busca explorar tanto su costado más violento como su faceta vulnerable, esto construye, funciona y consigue darle profundidad al protagonista. Sin embargo muchas veces la historia cae en lugares previsibles y no siempre logra equilibrar correctamente el drama, la violencia y las relaciones entre los personajes.

Una parte del problema del juego es que se vuelve un poco repetitivo en sus peleas aun siendo espectaculares, violentas y muy satisfactorias al comienzo, pero el sistema de combate no tiene la profundidad suficiente para sostener toda la aventura. Después de varias horas, la fórmula puede comenzar a sentirse repetitiva y tediante pero el problema no está en controlar a Wolverine, algo que el juego consigue hacer muy bien, sino en que las posibilidades de combate no evolucionan tanto como se esperaba.

¿Pero es acaso un fracaso? Para nada, a pesar de las críticas, Marvel's Wolverine está lejos de ser un desastre, ya que es un juego que se siente realizado con fanatismo y dedicación. Cumple y cumple muy bien, de hecho es destacable el espectáculo visual e impresionante que es, con una representación de Logan que consigue transmitir su brutalidad y una aventura diseñada para ir directamente al punto.

El problema está más relacionado con las expectativas que rodeaban al proyecto. Después de los enormes elogios recibidos por los juegos de Spider-Man, muchos esperaban que Insomniac volviera a revolucionar el género superheroico y repitiera la misma fórmula sin salir de lo convencional y está claro Wolverine juega a otra cosa ya que la apuesta es hacer que el jugador sienta que está dentro de la piel de Logan y en ese aspecto el juego lo cumple muy bien.

Es violento, sangriento, cinematográfico y mucho más adulto que otras propuestas de Marvel. No intenta convertir a Wolverine en Spider-Man con garras, sino construir una aventura propia alrededor de la brutalidad y el conflicto interno del personaje.

Para los fanáticos de Wolverine, hay una buena noticia y es que después de tantos años esperando un gran videojuego protagonizado por el mutante, finalmente llegó una aventura que se anima a mostrar al personaje con las garras afuera y sin demasiadas concesiones.



