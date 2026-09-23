"Su madre murió en sus brazos": un vecino del acosador de La Reini reveló detalles de su infancia

Hace unos días, el nombre de Hernán Bloquero se instaló en los medios luego de que el hombre se presentara en las inmediaciones de OLGA y amenazara a Homero Pettinato. Ahora, un vecino de su ciudad natal rompió el silencio y aportó detalles sobre su pasado y algunos episodios que marcaron su vida.

A partir del episodio con el conductor, también tomó relevancia el vínculo que Bloquero asegura tener con Sofía Gonet, más conocida como La Reini. El hombre lleva tatuados distintos elementos vinculados a la influencer, entre ellos sus ojos, su rostro, su nombre y fechas importantes para ella.

Continua la disputa entre Hernán Bloquero y Homero Pettinato

Además, fue señalado por amenazar a distintas parejas de Gonet. Si bien hasta ese momento los episodios denunciados se habían producido principalmente de manera virtual, la situación escaló cuando Bloquero se presentó personalmente en las inmediaciones del canal donde trabaja Pettinato.

Luego de que Homero realizara la denuncia y de que La Reini revelara que desde hace diez años recibe amenazas y atraviesa situaciones de acoso por parte de esta persona, Hernán habló con PrimiciasYa y sostuvo que sus tatuajes surgieron a partir de una promesa personal, alejándolos de cualquier supuesto fanatismo u obsesión por la mediática.

🔴 EXCLUSIVO: HABLÓ UN VECINO DEL ACOSADOR DE SOFI GONET



🗨️"Él era muy buen compañero"

🗨️"Después que falleció la mamá cambió"

🗨️"Estuvo internado en una clínica psiquiátrica"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/6LEihELVPw — América TV (@AmericaTV) September 23, 2026

A los testimonios de los protagonistas se sumaron nuevas voces. En Desayuno Americano, Andrés Becerra, un vecino de Bloquero en Junín, su ciudad natal, contó detalles sobre su pasado. Según su relato, Hernán tuvo una infancia normal hasta el fallecimiento de su madre.

Tras esa pérdida, habría quedado al cuidado de un tío, quien decidió internarlo en un centro psiquiátrico que posteriormente cerró en 2013: "Él estuvo ahí hasta los 18 años, cuando cumplió 18 pudo salir con salidas transitorias", relató Becerra. Además, recordó los encuentros que tuvo con él a lo largo de los años: "Me había cruzado varias veces y siempre se acuerda de mí".

El vecino también se refirió a uno de los episodios más dolorosos que habría atravesado Bloquero durante su juventud. "Su madre murió en sus brazos", aseguró. Según contó, mantuvo distintas conversaciones con Hernán, quien le habría manifestado que logró recuperarse de aquella pérdida. Sin embargo, Becerra señaló una situación que le llamó particularmente la atención: Bloquero habla de su madre como si todavía estuviera en su casa.

@olgaenvivo "El peligro yo siempre lo sentía lejano. Finalmente se apersonó" Esta mañana, Homero Pettinato fue amen4zad0 en vivo por una persona que desde hace meses lo viene h0st1g4nd0 a través de redes sociales. Posteriormente, hizo la denuncia correspondiente en la Justicia. ♬ sonido original - OLGA

Por último, aportó detalles sobre cómo era su vida cotidiana en Junín antes de quedar nuevamente en el centro de la escena. "Él estaba trabajando en una verdulería conocida que cerró y quedó a la deriva", explicó.

Pese a las graves acusaciones que surgieron en los últimos días, el vecino de Hernán Bloquero aseguró que durante el tiempo que lo conoció no había observado conflictos con otras personas: "No se metía con nadie".