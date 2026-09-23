Milei apareció en la ONU con la cabeza pintada para ocultar su pelada: los otros "cuidados" en la imagen presidencial

El viaje de Javier Milei a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ya cosechó muchas perlitas en las pocas horas que lleva con la delegación en la ciudad de Nueva York. Al cuestionado discurso que ofreció a salón semi vacío ahora se sumó un nuevo papelón que es parte del cuidado de la imagen presidencial. Una foto tomada desde arriba expuso que el presidente tenía la parte calva de su cabeza pintada de negro, como para disimular la falta de pelo.

El presidente Javier Milei apareció con la cabeza pintada de negro en su visita a la ONU.

La revelación se dio luego de que se vieran las imágenes de Milei en el evento donde recibió el Premio Ohev Yisrael, que en español significa "amante de Israel", por su defensa irrestricta a ese país de Medio Oriente. Al llegar a la ceremonia organizada por la institución educativa Yeshiva Darchel Torah, se pudo ver que no había rastro de la incipiente calvicie que tiene y que ya quedó expuesta en otras situaciones.

Las comparaciones con otras fotos en las cuales la pelada superior de Milei se vio no tardaron en aparecer en las redes sociales, donde una vez más el mandatario fue motivo de burlas por los cuidados de su imagen que cada vez generan más polémicas por la cantidad de detalles irrisorios que se tienen en cuenta, y por la dificultad de asumir algunos defectos que son propios de la impronta personal que posee.

El caminar torcido de Javier Milei también fue motivo de preocupación para quienes protegen la imagen presidencial.

Uno de los ejemplos más claros de esto es su caminar chueco, que muchas veces genera especulaciones acerca de que usa pañales por ese andar tan característico con el que cuenta. Esta preocupación llegó al punto de que se prohibió que las cámaras lo tomen mientras camina cuando está en la Casa Rosada. La decisión llamó mucho la atención y, lejos de alejar el tema de la opinión pública, lo acentuó mucho más.

Estas preocupaciones se manifestaron ni bien comenzó su mandato. En las primeras entrevistas que le realizaron los periodistas amigos con los que solía juntarse, y hasta en las primeras cadenas nacionales y discursos públicos, los cuidados en términos de iluminación para que la papada presidencial no resalte, también se hicieron notorios y lograron que más se insista en la cuestión que se intentaba ocultar.

El atril con banquito que usó Javier Milei en la última inauguración de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Más allá de haber sido arquero de Chacarita Juniors, una posición que requiere de una contextura en particular, los complejos acerca de sus 1,78 metros de altura también son parte de los cuidados de la imagen presidencial. Es común que Milei se haga poner un "banquito" o un soporte extra de madera cuando va a los atriles. En el último discurso de inicio de sesiones ordinarias en el Congreso fue expuesto. Aunque hay lugares como la en la ONU, en la que no hay tanta confianza para pedir ese tipo de "gauchadas".