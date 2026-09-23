Icardi acusó al Ministerio de Transporte de colgarse de su fama y Latorre lo liquidó: "Se autopercibe Messi"

Yanina Latorre volvió a cruzar a Mauro Icardi, luego de que el futbolista asegurara que el Ministerio de Transporte bonaerense se había "colgado de su fama" cuando decidió suspenderle la licencia de conducir por haber manejado con el registro vencido y por haber permitido que su pareja, la actriz Eugenia "China" Suárez, sacara la mitad del cuerpo por la ventanilla del acompañante con el vehículo en movimiento.

"Se autopercibe Messi", soltó la conductora al aire de su programa radial en El Observador. "Como siempre: cree que todo lo hacen porque es él, porque es un chisme. Es un pobre boludo", continuó, en relación a la explicación que dio Icardi para negar la publicación y el anuncio del organismo gubernamental, cuando argumentó que no podían inhabilitarlo porque contaba con registro italiano.

"Está bien: tiene la de Milán, pero el Ministerio de Transporte no tiene porqué saberlo", señaló Latorre, antes de decir que tanto él como su novia "viven en un mundo paralelo". "La gente en el posteo te pone: '¿No tenés otra cosa de la que hablar? Te salvó la China'. Son ellos los que hacen boludeces. Cuando no hacen ninguna boludez no los nombramos y hablamos de otros que hacen boludeces. Ellos creen que todos nos colgamos de ellos. Nos importa un huevo la vida de estos dos, pero son dos papeloneros", los remató.

"Él se queja de que se cuelgan de él, pero el que manejaba con el cinturón de seguridad mal puesto, el que tenía a la mujer madre de tres pibes colgada de la ventana boludeando es él, que eso es una contravención", aclaró la conductora. Además, opinó que el hecho de que su licencia no estuviera vencida no lo exhime de haber actuado como lo hizo. "Es un papelón. Ni siquiera pide disculpas. Iban en un barrio cerrado, que es mucho peor. Puede atropellar a un pibe en bicicleta, caminando, a una mascota", lamentó.

La acusación de Mauro Icardi al Ministerio de Transporte bonaerense por querer inhabilitarle la licencia: "Todo por un ratito de chimento"

El enojo de Icardi

El futbolista había utilizado su cuenta de X (ex Twitter) para contestar al posteo del Ministerio, en el cual Suárez se quitaba el cinturón y salía por la ventanilla, mientras él seguía al volante. "Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. Por eso, dispusimos su inhabilitación preventiva. Antes de obtener una nueva licencia, deberá ser evaluado para determinar su aptitud para conducir. La seguridad vial no admite excepciones", reclamaban en la publicación.

"Hola, buenas, Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios", protestó en su comentario Icardi. "Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento", insistió.