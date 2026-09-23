Quién es el ex futbolista de la Selección con el que saldrá Viviana Canosa: "Me escribe desde hace siete años"

Viviana Canosa confesó que tendrá una cita romántica con un ex futbolista de la Selección argentina y figura internacional, que "va y viene" del país y con quien se escribe hace siete años. La conductora disparó la intriga al revelar en su programa en Carnaval Stream que aceptó la propuesta de él, tras que le anunciara su separación.

"Me llamó el jugador de fútbol", disparó Canosa al aire de El Bulo de Viviana. "Le dije que la semana que viene lo veo y ya está. Siete años hace que me está escribiendo", señaló enseguida. La conductora detalló que lo tiene agendado con el nombre del país en el que reside, además de la Argentina y relató cómo le aceptó la cita: "Me pone, de la nada: 'pasaron 17 días'. 'Ay, qué lindo que sos', le dije. 'La semana que viene'. Me doy cuenta que si no es ahora no lo hago más. Tengo que romper todo".

La confesión de Canosa despertó una fuerte intriga en las redes sociales acerca de quién se podría tratar, aunque ella misma se encargó de bajarle la tensión. "Igual como mucho voy a ir a comer y ahí terminó. No crean que después... ahí termina. Una cena, una comida rica y nada más", advirtió. Sin embargo, también se animó a jugar con sus panelistas: "Con él si nos casamos me imagino una fiesta tremenda. Vendría mucha gente de afuera, estarían todos invitados".

La conductora llegó a sonrojarse cuando le pusieron la marcha nupcial y evitó dar más detalles al respecto. Segundos antes le habían preguntado si el futbolista en cuestión miraba el programa. "Espero que no", contestó sin muchas vueltas. Al periodista Damián Rojo le mostró inclusive el país con el que lo tiene agendado en su celular. "Esto es un secreto que tenés que guardar. Es entre vos y yo", le pidió ella.

Viviana Canosa es conductora en el streaming Carnaval.

Más adelante, Canosa se animó a dar algunos detalles más y fue ahí cuando precisó los detalles previos a aceptarle la cita. El hombre con quien se escribe hace siete años le confesó que estaba en pareja y le pidió un plazo de 14 días para terminar la relación y poder encontrarse de una vez por todas con ella, quien durante ese lapso le pidió que no le escriba "todo el tiempo". "Me gusta el tipo que se atreve,, pero que no se desubica. Un tipo que no sea invasivo, que no me enloquezca con mensajes", deslizó.

En otro momento del programa se refirió al encuentro pactado y aseguró que le tocaba depilarse para la ocasión. "A la cena voy a ir con la definitiva aunque no use nada. Pero uno siente que va impecable", confirmó. Además, cuando le preguntaron por la ropa interior, aseguró que tiene una "elegida", pero que es algo que es para ella.