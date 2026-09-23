Insinuaciones y suspicacias: Yanina Latorre acorraló a Majo Martino por la plata para su viaje a Miami

Un inesperado cruce se vivió al aire cuando Yanina Latorre comenzó a indagar a Majo Martino por el viaje relámpago que realizó a Miami durante el fin de semana. Lo que comenzó como una consulta por los problemas que había tenido para regresar terminó convirtiéndose en un tenso ida y vuelta sobre los verdaderos motivos de su estadía en Estados Unidos.

Todo comenzó cuando la periodista había viajado a Miami por cuestiones laborales. Sin embargo, el viaje despertó la curiosidad de la conductora de SQP, quien suele mostrarse filosa cuando algunas figuras de la farándula aparecen repentinamente en destinos paradisíacos y aseguran que fueron contratadas para trabajar.

Los viajes de Majo Martino desataron la furia de Yanina Latorre

Latorre no hizo ninguna acusación directa, aunque el tono de sus preguntas generó rápidamente incomodidad en el estudio y obligó a Majo a explicar qué había ido a hacer a Estados Unidos.

Todo comenzó cuando Yanina hizo referencia a los inconvenientes que su compañera había sufrido con la aerolínea durante el regreso. "Hola Majo. Te vi odiada con las aerolíneas todo el fin de semana porque te dejaron varada. ¿Te fuiste a laburar a Miami? ¡Quién pudiera!", lanzó.

La pregunta inicialmente parecía apuntar simplemente al motivo del viaje, pero segundos después Latorre volvió sobre el tema y profundizó sus dudas: "¿De qué laburaron? Raro", disparó Yanina, provocando la inmediata reacción de Majo, que respondió sorprendida: "¿Por qué raro?".

"¿QUÉ ESTÁS SUGIRIENDO?" 🔴 Majo Martino volvió a incomodarse cuando Yanina Latorre le preguntó "de qué laburaron" con Evangelina Anderson en un viaje exprés de 1 día y medio al exterior.



La conductora lo calificó de "raro" y lo comparó con "muchas que se van a Dubai". https://t.co/CBAwiR7BIX pic.twitter.com/JypYurFiKS — TeleBizarra (@TeleBizarra) September 22, 2026

Lejos de abandonar el interrogatorio, Latorre agregó: "Qué se yo, digo, quiero saber...". Ante la insistencia de la conductora, Majo decidió enfrentar directamente las insinuaciones y le preguntó sin vueltas: "¿Qué estás sugiriendo?".

Fue entonces cuando Yanina hizo referencia a los viajes que realizan otras mujeres vinculadas al mundo del espectáculo y lanzó una comparación que terminó de elevar la tensión en el estudio: "Hay muchas que se van a Dubai, vos no, Miami... ¿Quién...quién te contrató?".

Majo no esquivó la pregunta y finalmente reveló quién había financiado su viaje y cuál había sido el motivo de su estadía en Estados Unidos. "A mirá que divina que estás vos, una marca de jeans me llevó a ver a Bruno Mars", contestó. Aunque la conductora la felicitó por la oportunidad laboral, el interrogatorio no terminó allí. La conductora quiso saber por qué Majo había demorado más de lo previsto en regresar al programa y volvió a la carga: "¿Y por qué tardaste un día en venir?".

Majo Martino frenó en seco a Yanina Latorre tras sus insinuaciones sobre el viaje relámpago

La periodista explicó entonces que su demora estuvo relacionada con una serie de desperfectos técnicos que sufrió el avión y que complicaron su regreso desde Miami.

Así, lo que comenzó como una conversación sobre los problemas de Majo Martino con la aerolínea terminó transformándose en uno de los momentos más incómodos del programa. Las preguntas de Yanina, las referencias a los viajes de otras figuras a destinos como Dubai y la reacción de la periodista dejaron flotando una serie de insinuaciones que rápidamente alimentaron las especulaciones.