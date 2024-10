Lali Espósito reveló más detalles de "Fanático" y cuál fue su plan para ganarle a Milei

Sigue el furor. A pocos días del lanzamiento de su último tema, Fanático, Lali Espósito pasó por el ciclo radial de la Elizabeth "La Negra" Vernaci. Atenta a la masiva aceptación que recibió la canción con claras alusiones a Javier Milei, la artista contó cómo vivió el ataque presidencial y qué decisión tomó para dar su propia batalla.

"Yo me había expresado, como todos podemos hacer, el año pasado; algo que sabemos todos, chicos, mi tweet... que la verdad, me quiero hacer una remera con eso. Pero se arma ese quilombo y empieza a crecer", reconoció la cantante, en alusión al mensaje que publicó el día que La Libertad Avanza se impuso en las PASO: "Qué peligroso. Qué triste".

Me expresé, pero esta cosa del binarismo en el que vivimos"

Lo que comenzó como una crítica, se convirtió rápidamente en una despiadada guerra con mensajes de odio en las redes sociales contra la cantante. Todo, claro, arengado nada más y nada menos que por Milei, quien continuó destilando su furia y difundiendo fake news incluso cuando se convirtió en presidente.

"Veo el funcionamiento y digo: 'Ah, mirá... cuando alguien o algo les molesta funciona así, sea quien sea el que esté enfrente'. Te operan de esta manera, es re fuerte vivirlo en primera persona. Cuando te sacan el velo de algo y decís: 'Qué fuerte'. Era un lugar nuevo para mí, me suelo reír y te mando a la mierd...", reconoció.

Cuando algo no es verdad, no me toca la fibra íntima; pero estaba realmente sorprendida con la situación"

Mientras lidiaba con el hate libertario, Lali se encontraba rodando El fin del amor y recibió los consejos de Fito Páez. "Me mandó un mensaje y me puso: 'Necesito hablar con vos'. Yo estaba en el rodaje y le dije: 'Bueno, cuando salga'; pero me dijo: 'No, ahora. Pedí cinco minutos", recordó.

"Me llamó y me dijo algo muy de alguien que lo ha vivido: 'Tu campo de batalla siempre será el arte, si vos te vas a pelear a otro lado, perdés y lo hacés porque no es tu campo de batalla. El tuyo, el de los artistas, es decir las cosas a través de la música, de una entrevista'. Para mí ese llamado fue muy importante, se lo agradezco siempre".

Lali Espósito presentó Fanático, una fuerte respuesta a las continuas criticas que recibió de Javier Milei

Desde entonces, la cantante decidió cambiar su forma de combatir el hateo. "Todo hacia adelante fue de un gran aprendizaje, de una mirada muy compasiva sobre mí misma, de mucho amor conmigo misma y decir: 'Sigo adelante, soy esto, estoy segura de quién soy, estoy segura de lo que hago, segura de lo que muevo y de por qué la gente me quiere y voy hacia adelante'. Todo ese año fue crear este disco".

Lali habló de la separación de "Pampita" y García Moritán

Después de enfocarse en su música, la conductora le propuso abordar uno de los temas más calientes de la agenda de espectáculos: la separación entre Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán.

"Acá tenemos que hablar de 'Pampita' y Moritán, por el culo te la dan", disparó "La Negra", sin tapujos. "¿Hay que hablar de todo?", procuró esquivar con poca suerte la cantante.

¿Qué dijo? "Mirá, hay que tener huevos para engañar a semejante minón. 'Pampita', estamos con vos. Yo la amo y la voy a defender siempre".