Horror en La Plata: fue descubierto conviviendo con el cadáver de su madre durante cuatro años

La tragedia, el misterio y la decadencia se fundieron en una sola escena macabra en el corazón de Altos de San Lorenzo, La Plata, donde un hombre de 47 años fue descubierto conviviendo desde hace cuatro años con el cuerpo sin vida de su madre. El estremecedor hallazgo se produjo en una humilde vivienda de la calle 74, entre 20 y 21, y generó una conmoción tan profunda como inexplicable: Marta Yolanda Durand, una jubilada de 74 años, yacía envuelta en frazadas y bolsas de nylon dentro de una habitación cerrada, su cuerpo reducido a un triste recuerdo del abandono y el cruel paso del tiempo.

El espanto se desató cuando el hermano de la mujer, que no la veía desde hacía más de una década, decidió visitarla sin imaginar que al golpear la puerta de su casa se toparía con una confesión que lo marcaría para siempre. "Mi mamá murió en noviembre de 2021, por un paro cardíaco", le dijo su sobrino, sin más. Lo que no dijo -pero quedó grabado en el aire como un grito ahogado- fue que nunca avisó a nadie, que no enterró el cuerpo, que nunca realizó una denuncia, que cerró la habitación... y siguió con su vida como si nada hubiese pasado.

Un hombre de 47 años fue descubierto conviviendo desde hace cuatro años con el cuerpo sin vida de su madre

La policía de la comisaría Octava llegó alertada por el tío y fue entonces cuando el horror tomó forma concreta: tras forzar la puerta del cuarto, un hedor insoportable emergió como la prueba más brutal de lo que había ocurrido allí dentro. Un cuerpo en avanzado estado de descomposición, cubierto apenas por telas y plásticos, fue hallado entre sombras, en un rincón donde el tiempo parecía haberse detenido.

La Justicia, que ya caratuló el caso como "averiguación de causales de muerte", intenta entender ahora por qué este hombre decidió callar, ocultar y seguir. La Unidad Funcional de Instrucción N° 7 ordenó preservar la escena del crimen e inició una batería de peritajes clave que podrían cambiar el rumbo de la investigación. La autopsia será determinante para saber si, tal como asegura el hijo, la muerte fue natural, o si detrás de la horrorosa escena se esconde algo mucho más siniestro.

Por lo pronto, el hijo está bajo investigación y podría enfrentar cargos por ocultamiento de cadáver y omisión de denuncia. La Fiscalía aún no descarta que haya elementos penales más graves en juego. Mientras tanto, la comunidad platense asiste con incredulidad a una historia que parece extraída de una novela de terror, pero que es dolorosamente real. Vecinos y conocidos aseguran no haber visto a la mujer en los últimos años, pero pocos se preguntaron qué había sido de ella.