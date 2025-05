Venganza en puerta: la reacción de Wanda Nara tras ver a L-Gante a los besos con una bailarina de danzas árabes

En sus últimas apariciones públicas, L-Gante se mostró decidido a confirmar su separación de Wanda Nara. Tras semanas de incertidumbre y mensajes ambiguos sobre su soltería, finalmente se conoció el motivo: el referente de la cumbia 420 ya disfruta de la noche porteña en buena compañía.

Durante el fin de semana, el cantante se mostró cómodo en su nueva etapa. Aunque había anunciado su retiro temporal de la música y las fiestas por problemas de salud, fue visto a los besos con una mujer rubia, lo que dejó en claro que Wanda quedó en el pasado.

L-Gante fue descubierto a los besos en un boliche

La imagen de L-Gante con su nueva conquista no tardó en viralizarse en redes sociales y generó revuelo, especialmente entre quienes siguen de cerca el polémico WandaGate. Para algunos fue una sorpresa, pero otros ya lo sospechaban. De hecho, Majo Martino ya lo había anticipado al aire de Sálvese Quien Pueda: "Está con otra. Es una chica de zona oeste, bailarina de danzas árabes que se llama Rocío ".

La panelista también aportó más datos sobre Rocío Clericuzio, la joven que habría conquistado al cantante: "Viaja todo el tiempo a Turquía y Dubái porque baila danzas árabes allá". En su cuenta de Instagram, efectivamente se la puede ver recorriendo diferentes destinos turísticos.

La reacción de Wanda

Mientras la imagen de L-Gante a los besos circulaba en redes, Wanda Nara no quiso quedarse atrás y dejó claro que también dio vuelta la página. Aunque afirma estar enfocada en sus hijos y compromisos laborales, no dudó en mostrar uno de los románticos regalos que recibió mientras su ex disfrutaba de la noche.

El gesto de Wanda Nara que demuestra la cercanía con el futbolista mexicano Daniel Guzmán Jr.

A través de sus historias de Instagram, la mediática compartió una foto de un ramo de flores que llegó a su departamento. A la imagen le sumó un emoji de corazón atravesado por una flecha y otro de un mono tapándose la cara. Lo más curioso fue que etiquetó de forma oculta a Daniel Guzmán Jr., pero el futbolista reposteó la historia en su propia cuenta, confirmando así el gesto.

Cabe recordar que, desde hace algunas semanas, el intercambio de likes y comentarios entre Wanda Nara y el futbolista mexicano viene alimentando los rumores de romance entre ambos. Y este gesto no pasó desapercibido aunque ambos confirmaron ser amigos.