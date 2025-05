"Por ahí sueño que vuelve y me dice: 'Volví, mamá'": el desgarrador testimonio de la madre de Loan a casi un año de su desaparición

A once meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, la voz de su madre, María Noguera, vuelve a golpear con fuerza el silencio que envuelve una causa plagada de dudas, omisiones y sospechas. En una entrevista reciente con Crónica TV, la mujer rompió el mutismo con una confesión estremecedora que resume el dolor, la impotencia y la esperanza de una madre que aún aguarda respuestas: "Por ahí sueño que vuelve con alguien y me dice: 'Volví, mamá'. También me dice: 'Mi pelo está largo'".

Marcha por la aparición con vida de Loan Peña

Esa imagen onírica -un niño que regresa, distinto pero vivo- no es sólo el reflejo de un anhelo desesperado, sino también un recordatorio brutal de la ausencia de un nene de de tan sólo 5 años que se desvaneció sin dejar rastros. Porque mientras Loan debería haber celebrado su sexto cumpleaños el pasado 8 de mayo, su madre lo imagina en sueños, lo reconstruye en el tiempo y lo busca con cada palabra. "Me cuesta transitar esto", confesó Noguera, con una serenidad dolida que hiela la sangre.

El pequeño Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, durante un almuerzo familiar. Desde entonces, su paradero es un misterio que ni las fuerzas federales, ni la Justicia, ni la cobertura mediática lograron resolver. La hipótesis de trata de personas y la posibilidad de un encubrimiento siguen latentes, aunque la investigación parece haberse estancado en un laberinto judicial.

La causa tiene hasta ahora siete detenidos -Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel- todos procesados por la sustracción del menor. Pero a pesar de las detenciones, no hay certezas. Tampoco hay pistas firmes. Solo especulaciones, versiones cruzadas y un expediente que acumula más preguntas que respuestas.

¿Dónde está Loan Peña?

A esta altura, el drama judicial se tiñe inevitablemente de política, poder e intereses ocultos. Y María Noguera no lo ignora. En su testimonio deslizó, sin titubeos, sus sospechas: "No le tengo miedo al poder", afirmó, apuntando a su entorno con una claridad que duele. "Acá la que tiene que saber algo es Macarena, y Camila también", dijo en referencia a las primas de su hijo, como posibles poseedoras de una verdad que aún no salió a la luz.

A casi un año del día que partió en busca de unas naranjas y nunca regresó, la historia de Loan Peña se volvió un símbolo de la desprotección en la infancia, de la desidia institucional y del dolor más puro. La jueza Cristina Penzo, a cargo de la causa, extendió la investigación hasta julio. Recién entonces podrían conocerse definiciones que marquen el inicio de un juicio. Pero los tiempos judiciales nada entienden del calendario emocional de una madre que no puede dormir, porque sueña.

Loan lleva más de 11 meses desaparecido

Y en ese sueño, Loan aparece, con el cabello largo y los ojos que piden consuelo. Le dice: "Volví, mamá". Y ella, en su vigilia constante, solo espera poder escuchar esas palabras en la realidad. Porque mientras no haya un cuerpo, no habrá un cierre. Y mientras no haya justicia, no habrá paz.