Las parejas de la Selección Argentina ya están en Atlanta: las postales de la previa ante Egipto

El Mundial 2026 sigue dejando una postal que ya no sorprende, pero que siempre emociona: donde juega la Selección Argentina, también aparece su gente. Esta vez el escenario fue Atlanta, donde miles de hinchas protagonizaron un nuevo banderazo en la previa del duelo frente a Egipto por los cuartos de final. No fue la marea humana que se vio en Miami, pero sí una nueva demostración de que la Scaloneta nunca viaja sola.

Pero detrás de esa multitud de fanáticos que acompaña a la Selección de ciudad en ciudad también están quienes sostienen a los jugadores en este sueño mundialista: sus parejas, hijos y familias. Ellos también llegaron a Atlanta para alentar desde las tribunas y compartir el detrás de escena a través de las redes sociales.

Agus Gandolfo viajó con toda la familia para apoyar a Lautaro Martínez

Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, fue una de las primeras en mostrar cómo fue el traslado. Publicó en sus historias de Instagram una foto grupal frente a un jet privado ubicado en el hangar de Signature Aviation: ocho personas posando relajadas, con el avión de fondo y el cielo del atardecer como escenario. La leyenda no dejó lugar a dudas: " Llegó la banda a Atlanta ".

Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández, eligió un vuelo comercial para viajar junto a sus dos hijos. Ya instalada en el aeropuerto de Atlanta, compartió una imagen desde la sala de equipajes: ella con los brazos en alto, los chicos a su alrededor y uno de ellos con el puño apretado, como si ya estuviera alentando desde la tribuna. La geolocalización marcaba Atlanta, Georgia, y el mensaje fue tan simple como elocuente: "¡Llegamos!".

Valu Cervantes en Atlanta con sus hijos

Otra de las que optó por un vuelo comercial fue Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, quien documentó el viaje en dos historias. En la primera, una imagen en blanco y negro, se la vio sentada junto a la ventanilla con la camiseta de la Selección argentina puesta —con el número 2 de Senesi bien visible—, los ojos cerrados y el pelo recogido en una cola alta. Como único comentario, agregó dos emojis de risa.

En la segunda publicación, ya a color, mostró una postal desde su asiento: las piernas estiradas, los mismos jeans con brillos y la camiseta argentina apoyada sobre el regazo. El texto fue directo: "ARGENTINA VS EGYPT", una declaración de intenciones a más de 10 mil metros de altura.

Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, viajó con la camiseta de Argentina

Rocío Espósito, esposa de Gerónimo Rulli, eligió compartir un momento más relajado antes de la vorágine del partido. Desde la piscina del hotel publicó una imagen junto a su hijo Lucas y Magui Alcacer, pareja de Gio Lo Celso, disfrutando de la previa bajo el sol.

Quien también mostró la intimidad de la concentración familiar fue Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. "Ya en Atlanta", escribió junto a una foto de sus padres descansando en la pileta del hotel, sumándose al grupo de familias que acompañan a la Selección en cada paso del Mundial.