Sofi Martínez habló tras el viral saludo de Messi y dejó expuesto el machismo: "A ningún varón se lo hacen"

Lo que comenzó como una cobertura mundialista más terminó convirtiéndose en un calvario mediático para Sofi Martínez. Tras semanas de rumores, supuestas prohibiciones de Antonela Roccuzzo y un hostigamiento constante en redes y programas de espectáculos, el propio Lionel Messi decidió ponerle un freno a la situación con un saludo viral en la zona mixta tras el triunfo ante Cabo Verde. Ahora, la periodista rompió el silencio a través de su canal de YouTube y fue tajante: denunció una "tortura" y apuntó contra el machismo de los medios.

El clima estaba enrarecido. Se decía que los jugadores de la Selección evitaban a Sofi por orden de la "Primera Dama", Antonela. Pero Messi, fiel a su estilo de líder dentro y fuera de la cancha, aprovechó el micrófono de la cronista para desactivar la bomba con humor y contundencia: "Después dicen que no te saludo. Que si te miro, que no te miro... Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo".

Lio Messi y Sofi Martínez

Ese gesto fue, para Martínez, un salvavidas en medio de un mar de agresiones. "Siento que me saludó para que me dejen de torturar", confesó Sofi en su vlog, visiblemente aliviada por el respaldo del mejor del mundo.

Grabándose a sí misma desde Miami, la periodista reflexionó sobre la violencia que sufrió en los últimos días y no dudó en señalar que el ensañamiento tiene una raíz de género: "Me da bronca porque yo estoy con mi familia en Miami y son capaces de amargarte un momento. Hay un montón de programas que dicen un montón de cosas solo porque sos mujer, porque a ningún varón se lo hacen ", disparó sin pelos en la lengua.

Martínez dejó en claro que la frustración de ver cómo se inventaban historias sobre su vida privada y su vínculo con el capitán fue difícil de procesar: "Es difícil que la frustración de que se digan tantas mentiras no te golpee ni un poco", señaló sobre las "sensibilidades y vulnerabilidades" que transitó durante la cobertura del Mundial 2026.

A pesar del mal trago, la periodista destacó la calidez humana de Messi para detectar que una trabajadora de prensa la estaba pasando mal por causas ajenas al fútbol: "Es la persona más importante de este planeta y se detiene un minuto a saludarme para que dejen de inventar cosas. Y lo agradezco de corazón, porque lo único que quiero es trabajar normal ", explicó.

Sofi Martínez

Para cerrar, Sofi se mostró agradecida por el fin de la "ola de giladas" que se habían instalado en torno a su figura: "Messi se encargó de que se cierre, así que estoy completamente aliviada por eso. Él es el mejor de todos los tiempos pero, además, la mejor persona. Me rescató de esa ola de giladas que se decían y se tomó la atención de ayudarme, y estoy infinitamente agradecida".

Con estas palabras, Sofía Martínez espera poder retomar su labor profesional sin el peso de las especulaciones, dejando en claro que el apoyo del "10" fue la pieza clave para terminar con un asedio que cruzó todos los límites.