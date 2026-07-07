Llamaron a declarar a un testigo erróneo por la Causa Cuadernos: "Se equivocaron de Juan Carlos Santos"

El juicio por la denominada Causa Cuadernos, que tiene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros 85 acusados en el banquillo, sumó este martes un capítulo que roza lo bizarro y deja en evidencia el preocupante manoseo judicial en los tribunales de Comodoro Py.

En un error de logística imperdonable para un proceso de esta magnitud, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) citó a declarar a un hombre que no tenía nada que ver con la causa: se equivocaron de Juan Carlos Santos .

El momento del error fue captado por las cámaras que transmiten el juicio

Lo que debía ser una jornada técnica para reconstruir los movimientos financieros detectados por la ex AFIP entre 2018 y 2019, terminó en un pedido de disculpas y una muestra de improvisación que dejó boquiabiertos a jueces, fiscales y abogados defensores.

Todo estaba listo para que el primer testigo de la jornada, supuestamente un contador y ex integrante del fisco nacional, aportara datos sobre el circuito de sobornos. Sin embargo, apenas se sentó frente a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, la estructura de la fiscalía —liderada por Fabiana León— se desmoronó con una sola palabra.

🫠 SE CONFUNDIERON DE TESTIGO EN EL JUICIO CUADERNOS



Llamaron a declarar al testigo Juan Carlos Santos pero no era el Juan Carlos Santos que esperaban: "Se equivocaron, no soy yo". pic.twitter.com/wJdyEtXwBJ — bardeonews (@bardeonews) July 7, 2026

Ante la primera pregunta de rigor: "¿Usted trabajó en la ex AFIP?", el testigo respondió con un tajante: "No". Tras unos segundos de un silencio sepulcral en la sala, el hombre pidió la palabra para aclarar la situación: " ¿Puedo decir algo?, se equivocaron de Juan Carlos Santos ". Increíblemente, el tribunal había citado a un homónimo que nada tenía que ver con el organismo recaudador ni con la investigación sobre los escritos de Oscar Centeno o el financista Ernesto Clarens.

Lo más indignante del episodio fue el relato del propio Santos sobre cómo llegó al estrado. El hombre, que no tiene vínculos con la causa, tuvo que interrumpir su vida personal de manera drástica por la desidia judicial: "Nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un whatsapp en el que me dijeron que me iban a citar, estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto ".

Ante la consulta reiterada sobre si no había informado al Tribuna sobre el error, Santos manifestó contundente: "Pregunté de qué se trataba y me dijeron que no me podían aclarar".

Los ya famosísimos Cuadernos

Tras detectar que se trataba de un homónimo, el presidente del TOF 7 no tuvo más remedio que intentar cerrar el momento con un tibio descargo: "Bueno entonces si no se trata del señor Santos, le voy a pedir las disculpas del caso y pedir que se retire porque fue un malentendido".