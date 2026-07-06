Bélgica se vengó del lobby yanqui, venció 4 a 1 a Estados Unidos y va contra España en Cuartos de Final

La Selección belga de fútbol se impuso 4 a 1 frente a Estados Unidos, por los Octavos de Final del Mundial 2026 y superó por completo a su rival, a pesar de un breve empate transitorio y el lobby confirmado por el presidente Donald Trump con su par de la FIFA, Gianni Infantino, para revertir la expulsión de Folarin Balogun contra Bosnia y Herzegovina.

No habían pasado nueve minutos del primer tiempo que Charles De Ketelaere puso en ventaja a los europeos, tras agarrar un centro rasante que llegó a partir de una carambola de rebotes previa. El desahogo del futbolista fue evidente, luego de una fuerte presión que recibieron como selección, a partir de la confesión de Trump y las excusas de Infantino.

El empate parcial yanqui estuvo en la derecha de Malik Tillman, quien al igual que con su último rival metió un tiro libre que dejó sin argumentos al arquero belga Thibaut Courtois, una estrella de primer nivel y relevancia y guardameta del Real Madrid de España. El gol revivió a la parcialidad local que se vio nuevamente en competencia por pasar de fase.

Sin embargo, el "revival" duró poco tiempo, ya que a los pocos minutos De Ketelaere volvió a hacer de las suyas con un cabezazo preciso que disputó con la defensa norteamericana con mucha firmeza. El gol fue para los belgas la tranquilidad que necesitaban, mientras que para los estadounidenses se transformó en una pesadilla.

De Ketelaere volvió a tener protagonismo en el 3 a 1, ya que fue él quien forzó el error del arquero Matt Freese, quien se adelantó para evitar que el delantero belga tome un pelotazo, pero estiró el control lo suficiente para que se la puntee y se la deje servida al mediocampista Hans Vanaken, quien la clavó desde afuera en un tanto que fue una sentencia final.

Sobre el final del partido y tras otro error defensivo de los Estados Unidos, Romelu Lukaku no perdonó y la cruzó al segundo palo, con lo que significó su tercer gol en toda la copa del mundo.

La polémica del lobby de Trump logró que la gran mayoría del mundo del fútbol apoye a Bélgica o, mejor dicho, que esté en contra del futuro de Estados Unidos en la copa del mundo que los tuvo como locales junto a México y Canadá. Tras el resultado y la enemistad de cientos de miles de aficionados en el planeta, quedó claro que la recuperación de Balogun fue más un problema para su equipo que cualquier otra cosa.