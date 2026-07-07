Picante, Georgina Barbarossa destrozó a Marley por cómo actuó con Florencia Peña tras su salida de Luzu TV

El abrupto y escandaloso final de El show del verano en Luzu TV sigue dejando esquirlas que parecen dañar cada vez más a los protagonistas. Luego de que Florencia Peña fuera eyectada del canal de Nico Occhiato tras dar información falsa sobre el padre de Lionel Messi —un error que terminó en una demanda millonaria en la Justicia—, quien rompió el silencio fue Georgina Barbarossa. Y no lo hizo para hablar de la actriz, sino para destrozar a su histórico amigo, Marley, por su "tibieza" ante el conflicto.

Flor Peña en Luzu TV

En una charla sin filtros con Marina Calabró y Guido Záffora en El Observador, la conductora de Telefe no se guardó nada y dejó en claro que la actitud neutral del papá de Mirko le cayó pésimo.

La polémica se encendió cuando Záffora le preguntó a Georgina si no creía que Marley debería haber saltado por su compañera de dupla. Sin dudarlo un segundo, Barbarossa disparó: "Sí, es antipática", dijo contundentemente y sin pelos en la lengua.

Georgina Barbarossa

Para Georgina, el silencio de Marley ante el linchamiento mediático que sufrió Peña es injustificable, a pesar de que el conductor intentó mantener un perfil bajo mientras se encontraba en el exterior. Al respecto, lanzó una frase que ya se volvió viral por su crudeza: "No sé si él estuvo tan al tanto porque vive como en una nube de pe... en Narnia. No sé si vio toda la escena tal cual como fue porque está afuera y grabando", opinó Georgina, minimizando la capacidad de reacción de Marley por estar "desconectado" de la realidad argentina.

Más allá de los dardos a Marley, Georgina salió a bancar a Florencia, calificando lo sucedido en Luzu como un traspié humano que no amerita el castigo que está recibiendo la actriz: "Lo de Flor fue un error involuntario y fue la forma, se quería matar. Pero ya pidió perdón, basta, ya es un montón", sentenció Barbarossa.

El conflicto con la productora de Occhiato escaló a niveles impensados, y mientras la Justicia define el reclamo económico de la actriz contra la señal, Georgina reveló qué fue lo que hablaron en la intimidad cuando estalló la bomba.