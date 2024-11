Los motivos por los que Viviana Canosa no concretó con Marcelo Tinelli: "Se cog... a medio planeta"

Sin lugar en la pantalla chica y con las mujeres en su contra, Marcelo Tinelli se convirtió en el protagonista de una nueva polémica. Fue Viviana Canosa la que hundió el nombre del empresario y podría traerle problemas con su novia, Milett Figueroa. Recientemente, la periodista asistió a No Tienen Solución, el programa de Yanina Latorre por el streaming de Bondi Live, donde se animó a hablar sobre diversos temas, incluyendo su historial amoroso.

Viviana Canosa en un mano a mano con Yanina Latorre

La mediática fue vinculada con varias figuras del espectáculo, así como también con renombres de la esfera política. Sin embargo, actualmente prefiere estar soltera y dio sus motivos: "No tengo paciencia para fumarme un tipo y ser tan geisha como era antes. Ocuparte de tu pareja, que no le falte nada, atenderlo, mimarlo... Ojo, era porque a mí me gustaba, pero me exigía demasiado y ahora ya no me exijo nada salvo en mi laburo, que soy una obse y que me dio todo lo que tengo, y con mi hija", reflexionó.

Por otro lado, Canosa responsabilizó a la prensa por inventar romances inexistentes, diciendo que no tendría problemas en admitir con quién estuvo. "Me ponen novios que no tuve. No estuve con Luis (Lacalle Pou). Me he comido tipos impresentables, pero lo reconozco", expresó.

Tinelli quiso concretar sexualmente con Viviana Canosa y fracasó en el intento

Estas palabras dieron lugar a la pregunta de Yanina: "¿Te tiró los perros Marcelo Tinelli?", lanzó sin tapujos. "No me acuerdo", respondió su invitada, con una mirada de complicidad entre ambas. En ese momento la periodista aclaró: "Igual, Tinelli nunca me tiró los perros de manera obvia. Estábamos en una época en la que había un chichoneo". Viviana se encuentra en una etapa de su vida donde no tiene problema de exponer los nombres que pasaron por su vida, fue así que recordó lo que pasó verdaderamente con el conductor: "Te voy a contar, total ya somos todos grandes. Una noche me estaba mudando. Yo estaba en Tequila y él en Gardiner. Una noche él me llama, yo todavía no había conocido al padre de mi hija. Estaba re soltera. Veníamos con una onda así, nos veíamos en Gardiner. Íbamos muchos solteros", explicó.

Latorre no compró el cuento de que sólo fue un interés del pasado y prendió fuego a Tinelli: "El año pasado me preguntó varias veces por vos antes de salir con Milett Figueroa". Esto no movió ni un pelo a Canosa, que explicó los motivos por los que nunca concretó con el ex dirigente deportivo: "Se cog... a medio planeta y yo no me siento cómoda con eso. Le dije que no por eso. No tengo historias con tipos famosos, trato de evitarlo porque hay que exponerse".

Mientras Tinelli se encarga de someterse a diferentes retoques estéticos, negados a envejecer, Yanina Latorre y Viviana Canosa se encargaron de hundir su imagen en cuestión de segundos: le enviaron un mensaje que decía "Marce estoy acá en el streaming con Vivi para mi el tipo más de 60 tiene el escroto caído ¿vos como venís?". Lejos de intimidarse, el conductor contestó: "Siempre hablando de temas sexuales las dos. Son tremendas. No, yo tengo todo muy firme".