Mauro Icardi recibe de su propia medicina: L-Gante lo provocó sin anestesia

Wanda Nara y Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, blanquearon su relación con efusivas imágenes en redes sociales y un repentino viaje a Río de Janeiro. Esto no sólo enfureció a Mauro Icardi, sino también a los fanáticos turco del futbolista, que no dudaron en enviar amenazas a todos los protagonistas de esta polémica amorosa.

En este marco, el jugador del Galatasaray se ausenta de las canchas por una lesión y aterriza directamente en Argentina. Entre amenazas y con el ex de su novia en el país, el representante de cumbia 420 decidió arrojar leña al fuego y compartió un mensaje provocador en sus redes sociales: "Y recuerden que el 11 del 11 es el día del cornudo . Síganme para más consejos. L-Gante Keloke pa'", comentó el artista junto a una captura de pantalla donde se puede ver la explicación de por qué se conmemora esa fecha.

L-Gante provoca a Icardi

El mensaje de Elian no sólo fue en un contexto donde se especuló que la relación con Wanda Nara había comenzado cuando la empresaria seguía apostando a su relación con Icardi, sino que además fue el día que el delantero compartió en su cuenta de Instagram una imagen donde se ve la hora 11:11 el día 11 de noviembre, haciendo alusión al portal astrológico de este lunes 11 de noviembre.

El cantante de cumbia RKT también disparó directo a Yanina Latorre, la periodista que durante el fin de semana reveló información contundente sobre esta historia de amor y que cruzó palabras con la Bad Bitch: " L-Gante tiene a Yanina en la mano ", escribió una usuaria junto a la fotografía de la feliz pareja junto a Jamaica, la menor fruto de la anterior relación del artista, en la que se lo ve al joven con un peluche de serpiente.

L-Gante subió una foto junto a su hija y Wanda Nara, con una indirecta hacia Yanina Latorre

Lejos de quedarse callado, Valenzuela redobló la apuesta: " De acá para allá ", afirmó los dichos de su seguidora. Esta provocación fue completamente ignorada por la angelita, por lo que sus fanáticos le suplican que salga a "atender" al músico.

Un poco de su propia medicina

En los últimos días, Wanda se encargó de exponer el último mensaje de WhatsApp que recibió por parte de su ex marido, donde imploraba su amor y su deseo por seguir juntos. Sin embargo, ella aseguró dar vuelta la página de la mano de L-Gante.

Con el corazón y la rodilla rota, el futbolista recibe de su propia medicina con la provocación en redes.

Icardi se burlaba de Maxi López a través de Twitter

Años atrás, cuando comenzó su relación con la influencer, Icardi se encargó de ridiculizar a Maxi López, ex de Nara y amigo del deportista. A través de X, que en aquel momento tenía el nombre de Twitter, el delantero del Inter de Italia lanzó: " Para vos, amigo ", posando con una remera de una conocida marca que decía "Air Max".

Según trascendió a los medios, Wanda Nara apodaba Max al padre de sus hijos. Sin embargo, aquel no fue el único mensaje irónico por parte del rosarino: "Feliz Día Viejo! ¡Feliz Día Maxi! Y felicidades para todos los padres!!", redactó en un tweet cuando era de público conocimiento que la relación con su ex amigo era tensa, debido a los problemas de manutención. Otra burla hacia el hombre de melena rubia fue: "¿Por qué Wanda me hace manejar así?", preguntó irónico junto a sus manos haciendo la significativa seña de "cornudo".